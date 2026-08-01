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01.08.2026 18:55

Φωτιά στο Κορωπί – Σηκώθηκαν 2 εναέρια

01.08.2026 18:55
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Πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν συνολικά 34 πυροσβέστες, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή 10 πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 01.08.2026 19:27
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Φωτιά στο Κορωπί – Σηκώθηκαν 2 εναέρια

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