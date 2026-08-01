Οριοθετήθηκαν οι φωτιές σε Καμηλόβρυση Λαμίας και Κουνουπέλι Ηλείας – Υπο μερικό έλεγχο και η πυρκαγιά στο Κορωπί

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (01/08) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμηλόβρυση, στη Λαμία προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Οι δυνάμεις κινητοποιήθηκαν γύρω στις 15:00 το μεσημέρι, ενισχύθηκαν στη συνέχεια και επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο με αποτέλεσμα να οριοθετηθεί η φωτιά.

Το ίδιο ισχύει και για φωτιά που ξέσπασε στο Κουνουπέλι Ηλείας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 πυροσβεστικά οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Υπό μερικό έλεγχο είναι και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν συνολικά 34 πυροσβέστες, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή 10 πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

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