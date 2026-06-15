Με τον υιό Χαφτάρ συναντιούνται Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με τον Σαντάμ Χαφτάρ, γιο του ισχυρού άνδρα της δυτικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ, και υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, θα συναντηθεί σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης δεν προβλέπονται δηλώσεις προς τον Τύπο. Η στήλη, πάντως, στοιχηματίζει ότι το μεταναστευτικό θα είναι πολύ – πάρα πολύ… – ψηλά στην ατζέντα.
Σημειώνεται ότι στις 4 το απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υιός Χαφτάρ θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου και από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Διαβάστε επίσης
Το βαρύ ζεϊμπέκικο του Δημήτρη Κουτσούμπα
Ο Τσίπρας και η κατάργηση των πανελλαδικών
Το μήνυμα Γερουλάνου με την ερινύα στην κάλπη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.