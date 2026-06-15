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15.06.2026 09:25

Με τον υιό Χαφτάρ συναντιούνται Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης

15.06.2026 09:25
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Με τον Σαντάμ Χαφτάρ, γιο του ισχυρού άνδρα της δυτικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ, και υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, θα συναντηθεί σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης δεν προβλέπονται δηλώσεις προς τον Τύπο. Η στήλη, πάντως, στοιχηματίζει ότι το μεταναστευτικό θα είναι πολύ – πάρα πολύ… – ψηλά στην ατζέντα.

Σημειώνεται ότι στις 4 το απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υιός Χαφτάρ θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου και από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

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