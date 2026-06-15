Νοτοπούλου: Δεν ζήτησα να συμπεριληφθεί το όνομά μου σε δημοσκόπηση για το ΠΑΣΟΚ

Σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι ζήτησε να συμπεριληφθεί το όνομά της σε δημοσκόπηση που αφορούσε το ΠΑΣΟΚ προχώρησε η Κατερίνα Νοτοπούλου με ανάρτησή της στο Facebook.

«Τα δημοσιεύματα αυτά είναι απολύτως ψευδή και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

Ουδέποτε απευθύνθηκα σε δημοσκοπική εταιρεία με τέτοιο αίτημα, ούτε με οποιονδήποτε τρόπο επιδίωξα ή επιχείρησα να παρέμβω σε έρευνα που αφορούσε άλλο πολιτικό φορέα» γράφει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Οι λογικές και οι πρακτικές των πολιτικών παζαριών και της ποδοσφαιροποίησης της πολιτικής ζωής ταιριάζουν στους συντάκτες και τους πληροφοριοδότες τέτοιων αναληθών δημοσιευμάτων.

Αυτές οι πρακτικές με βρίσκουν σταθερά αντίθετη – και έτσι θα συνεχίσω. Συνεχίζουμε τη δουλειά» καταλήγει στην ανάρτησή της η Κατερίνα Νοτοπούλου.

Όλη η δήλωση της Κατερίνας Νοτοπούλου

Με έκπληξη πληροφορήθηκα τη δημοσίευση ανυπόστατων και ανακριβών ισχυρισμών από το Newsbeast και το Pronews, σύμφωνα με τους οποίους δήθεν ζήτησα να συμπεριληφθεί το όνομά μου σε δημοσκόπηση που αφορούσε άλλο πολιτικό κόμμα και συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ.

Τα δημοσιεύματα αυτά είναι απολύτως ψευδή και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

Ουδέποτε απευθύνθηκα σε δημοσκοπική εταιρεία με τέτοιο αίτημα, ούτε με οποιονδήποτε τρόπο επιδίωξα ή επιχείρησα να παρέμβω σε έρευνα που αφορούσε άλλο πολιτικό φορέα. Πρόκειται για κατασκευή χωρίς την παραμικρή αλήθεια και πραγματικότητα, η οποία προσβάλλει την προσωπική, πολιτική και θεσμική μου υπόσταση.

Η διακίνηση ψευδών πληροφοριών και η υιοθέτηση ανυπόστατων «πληροφοριών» χωρίς στοιχειώδη διασταύρωση δεν συνιστούν δημοσιογραφία, αλλά συνειδητή αναπαραγωγή συκοφαντικών ισχυρισμών, με προφανή στόχο τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων.

Για τον λόγο αυτό θα αποσταλεί άμεσα εξώδικη δήλωση – πρόσκληση προς τα μέσα, με την οποία θα ζητώ την άμεση ανάκληση και αποκατάσταση της αλήθειας, καθώς και την παύση κάθε αναπαραγωγής των συγκεκριμένων ψευδών ισχυρισμών, με ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος για την προστασία της προσωπικότητας, της τιμής και της υπόληψης μου.

Η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει να διεξάγεται με όρους αλήθειας, διαφάνειας και σεβασμού στους θεσμούς. Η συκοφαντία και η διασπορά ψευδών ειδήσεων δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές ούτε να παραμένουν αναπάντητες.

Η συνεπής, διάφανη και καθαρή πολιτική μου πορεία είναι γνωστή σε όλους.

Στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες ήμουν και είμαι παρούσα για να γίνει η ζωή μας καλύτερη και η κοινωνία μας δικαιότερη. Για να είναι η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο. Υπηρέτησα αυτές τις αρχές και αξίες είτε είχα θεσμική θέση είτε όχι, και το γνωρίζουν οι χιλιάδες συμπολίτες μας που βρεθήκαμε μαζί.

Οι λογικές και οι πρακτικές των πολιτικών παζαριών και της ποδοσφαιροποίησης της πολιτικής ζωής ταιριάζουν στους συντάκτες και τους πληροφοριοδότες τέτοιων αναληθών δημοσιευμάτων. Αυτές οι πρακτικές με βρίσκουν σταθερά αντίθετη -και έτσι θα συνεχίσω. Συνεχίζουμε τη δουλειά.

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