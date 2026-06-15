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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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15.06.2026 11:47

«Λάβρος» Καιρίδης για Σαμαρά και Τσίπρα

15.06.2026 11:47
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Ακόμα και… βιβλικές αναφορές χρησιμοποίησε ο Δημήτρης Καιρίδης, προκειμένου να εξηγήσει γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για την κυριαρχία της ΝΔ στο πολιτικό σκηνικό.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «ο Τσίπρας δεν μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη. Δεν τον κέρδισε το ’19, δεν τον κέρδισε το ’23, κουβαλάει το “προπατορικό αμάρτημα” του ΄15 τόσο έντονα και δημιουργεί τέτοια συσπείρωση στην ΝΔ. Από εκεί και πέρα θλίβομαι για το γεγονός ότι η Κεντροαριστερά αντί να δημιουργήσει έναν αξιόπιστο εναλλακτικό πόλο για να λειτουργήσει και δημοκρατικό πολίτευμα έχει μπει σε αυτή την απίστευτη περιδίνηση».

Όσον αφορά στον Αντώνη Σαμαρά και τη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, ο Δ. Καιρίδης ήταν εξίσου οξύς: «Μακάρι να το ξανασκεφτεί και να αλλάξει γνώμη. Νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος και για την παράταξη και για την χώρα και για τον ίδιο προσωπικά και την υστεροφημία του, από εκεί και πέρα μια ζημιά θα την κάνει. Στον δρόμο προς τις εκλογές καλό είναι να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι ως παράταξη. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη η εκλογική αναμέτρηση», είπε.

Πάντως, για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά εκτίμησε ότι «δεν θα κάνει ζημιά μόνο σε εμάς, θα κάνει πιο μεγάλη ζημιά σε κάποιους άλλους είτε στα δεξιά μας είτε και στο ΠΑΣΟΚ». Αν μη τι άλλο, καινοφανής άποψη

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ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 13:49
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ADVERTORIAL

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