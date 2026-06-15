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15.06.2026 18:17

Ο Ανδρουλάκης τσίμπησε… κομπλιμέντο σε λαϊκή στο Ίλιον: «Πιο ωραίος φαίνεσαι έτσι, σε χαλάει η τηλεόραση» (Video)

15.06.2026 18:17
androulakis laiki ilion – new

Βίντεο με την… περατζάδα του σε λαϊκή αγορά στο Ίλιον, όπου περιόδευσε ανάρτησε στα social media o Nίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνομίλησε με πολίτες και επαγγελματίες της περιοχής και μάλιστα δέχθηκε και κομπλιμέντο από κυρία της περιοχής, η οποία του είπε: «πιο ωραίος φαίνεσαι έτσι, σε χαλάει η τηλεόραση».

Άλλοι πολίτες του ευχήθηκαν «καλή επιτυχία», ενώ δεν έλειψαν και τα αιτήματα για… σέλφι.

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