Ο Ανδρουλάκης τσίμπησε… κομπλιμέντο σε λαϊκή στο Ίλιον: «Πιο ωραίος φαίνεσαι έτσι, σε χαλάει η τηλεόραση» (Video)

Βίντεο με την… περατζάδα του σε λαϊκή αγορά στο Ίλιον, όπου περιόδευσε ανάρτησε στα social media o Nίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνομίλησε με πολίτες και επαγγελματίες της περιοχής και μάλιστα δέχθηκε και κομπλιμέντο από κυρία της περιοχής, η οποία του είπε: «πιο ωραίος φαίνεσαι έτσι, σε χαλάει η τηλεόραση».

Άλλοι πολίτες του ευχήθηκαν «καλή επιτυχία», ενώ δεν έλειψαν και τα αιτήματα για… σέλφι.

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