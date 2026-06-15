Οι δεξαμενές Τσίπρα και Καρυστιανού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μικραίνει η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της ΕΛΑΣ. Δυναμική παρουσιάζει και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού.
Στη νέα δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων 23,3%, η ΕΛΑΣ 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6%, η Φωνή Λογικής 2,9%, το ΜέΡΑ25 2,8%, η Νίκη 1,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Άλλο Κόμμα 2,9%, «Δεν έχω αποφασίσει» 16%.
Η ΕΛΑΣ φαίνεται ότι απορροφά τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αντλεί ψήφους και από ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας, ΠΑΣΟΚ.
(ποσοστά επί των ψηφοφόρων κάθε κόμματος το 2023)
Αντίστοιχα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία φαίνεται ότι απορροφά μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων της Νίκης, μεγάλο ποσοστό δήλωσε, επίσης, ότι ψηφίζει άλλο κόμμα.
Διαβάστε επίσης
Ο Ανδρουλάκης τσίμπησε… κομπλιμέντο σε λαϊκή στο Ίλιον: «Πιο ωραίος φαίνεσαι έτσι, σε χαλάει η τηλεόραση» (Video)
Νοτοπούλου: Δεν ζήτησα να συμπεριληφθεί το όνομά μου σε δημοσκόπηση για το ΠΑΣΟΚ
«Λάβρος» Καιρίδης για Σαμαρά και Τσίπρα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.