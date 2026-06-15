Οι δεξαμενές Τσίπρα και Καρυστιανού

Μικραίνει η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της ΕΛΑΣ. Δυναμική παρουσιάζει και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού.

Στη νέα δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων 23,3%, η ΕΛΑΣ 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6%, η Φωνή Λογικής 2,9%, το ΜέΡΑ25 2,8%, η Νίκη 1,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Άλλο Κόμμα 2,9%, «Δεν έχω αποφασίσει» 16%.

Η ΕΛΑΣ φαίνεται ότι απορροφά τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αντλεί ψήφους και από ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας, ΠΑΣΟΚ.

ΝΔ 2%

ΣΥΡΙΖΑ 62%

ΠΑΣΟΚ 6%

ΚΚΕ 9%

Ελληνική Λύση 2%

Πλεύση Ελευθερίας 7%

ΜέΡΑ25 2%

Άλλο κόμμα 2%

Δεν ψήφισαν 6%

(ποσοστά επί των ψηφοφόρων κάθε κόμματος το 2023)

Αντίστοιχα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία φαίνεται ότι απορροφά μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων της Νίκης, μεγάλο ποσοστό δήλωσε, επίσης, ότι ψηφίζει άλλο κόμμα.

ΝΔ 6%

ΣΥΡΙΖΑ 7%

ΠΑΣΟΚ 1%

ΚΚΕ 1%

Ελληνική Λύση 2%

Νίκη 24%

Πλεύση Ελευθερίας 3%

ΜέΡΑ25 7%

Άλλο κόμμα 25%

Δεν ψήφισαν 9%

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