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15.06.2026 20:30

Οι δεξαμενές Τσίπρα και Καρυστιανού

15.06.2026 20:30
tsipras-karystianou

Μικραίνει η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της ΕΛΑΣ. Δυναμική παρουσιάζει και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού.

Στη νέα δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων 23,3%, η ΕΛΑΣ 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6%, η Φωνή Λογικής 2,9%, το ΜέΡΑ25 2,8%, η Νίκη 1,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Άλλο Κόμμα 2,9%, «Δεν έχω αποφασίσει» 16%.

Η ΕΛΑΣ φαίνεται ότι απορροφά τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αντλεί ψήφους και από ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας, ΠΑΣΟΚ.

  • ΝΔ 2%
  • ΣΥΡΙΖΑ 62%
  • ΠΑΣΟΚ 6%
  • ΚΚΕ 9%
  • Ελληνική Λύση 2%
  • Πλεύση Ελευθερίας 7%
  • ΜέΡΑ25 2%
  • Άλλο κόμμα 2%
  • Δεν ψήφισαν 6%

(ποσοστά επί των ψηφοφόρων κάθε κόμματος το 2023)

Αντίστοιχα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία φαίνεται ότι απορροφά μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων της Νίκης, μεγάλο ποσοστό δήλωσε, επίσης, ότι ψηφίζει άλλο κόμμα. 

  • ΝΔ 6%
  • ΣΥΡΙΖΑ 7%
  • ΠΑΣΟΚ 1%
  • ΚΚΕ 1%
  • Ελληνική Λύση 2%
  • Νίκη 24%
  • Πλεύση Ελευθερίας 3%
  • ΜέΡΑ25 7%
  • Άλλο κόμμα 25%
  • Δεν ψήφισαν 9%

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