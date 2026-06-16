Η Ντόρα… προειδοποιεί τον Σαμαρά: «Ο λαός αυτής της παράταξης θα κρίνει»

Αιχμηρή έναντι της πρόθεσης του Αντώνη Σαμαρά να δημιουργήσει νέο κόμμα εμφανίστηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας νωρίτερα στον ΣΚΑΪ.

«Δεν είναι ευχάριστο για τη ΝΔ. Πιστεύω ότι θα το σκεφτεί πάρα πολύ ο κ. Σαμαράς να προχωρήσει να κάνει ένα κόμμα απέναντι στην παράταξη που τον τίμησε, τον έκανε αρχηγό και τον έκανε και πρωθυπουργό. Έκανε το όνειρο της ζωής του πραγματικότητα», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, προσθέτοντας ότι «αν πάρει διαφορετικές αποφάσεις, ο λαός αυτής της παράταξης θα κρίνει».

Η πρώην υπουργός, μάλιστα, επέκρινε τον πρώην πρωθυπουργό και για πρόσφατες δηλώσεις του, υπογραμμίζοντας ότι «ο κ. Σαμαράς είπε πολύ βαριές κουβέντες. Όλα μπορεί να τα δεχθεί ένας άνθρωπος, εκτός από την αμφισβήτηση του πατριωτισμού του. Όταν αμφισβητείς τον πατριωτισμό του υπουργού Εξωτερικών και του πρωθυπουργού, είναι πάρα πολύ βαριά κουβέντα. Δεν ήταν δυνατόν να κάνει η ΝΔ ότι δεν καταλαβαίνει».

Και, ως… κερασάκι στην τούρτα, διαχώρησε τη στάση του Κώστα Καραμανλή από αυτή του Α. Σαμαρά, λέγοντας ότι «άλλο ο Καραμανλής, άλλο ο Σαμαράς. Ο Καραμανλής είναι ένας άνθρωπος βαθιά παραταξιακός, ο οποίος μπορεί κατά διαστήματα να αποστασιοποιείται από συγκεκριμένες πράξεις ή αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με κανέναν τρόπο και ποτέ δεν θα προχωρούσε σε οποιαδήποτε κίνηση που θα έβλαπτε την παράταξη».

«Έβγαλε αγκάθια» η Ντόρα…

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