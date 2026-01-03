Politico: «Ιράκ 2.0» – Οι Δημοκρατικοί βράζουν με την επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – «Χαοτικές κινήσεις, δεν εγκρίνουμε τον πόλεμο»

Οι Δημοκρατικοί είναι εξοργισμένοι με την νυχτερινή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα, γράφει το Politico σε μία εκτενή παρουσίαση όλων των πολιτικών αντιδράσεων που εκδηλώνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για την πειρατική ενέργεια του Αμερικανού προέδρου.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Η τελευταία επίδειξη ισχύος του προέδρου στην παγκόσμια σκηνή, η οποία, όπως λέει ο Τραμπ, οδήγησε τον αμερικανικό στρατό στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, ένωσε γρήγορα τους απλούς Δημοκρατικούς νομοθέτες πίσω από ένα μήνυμα: Λένε ότι ο Λευκός Οίκος παρέκαμψε παράνομα το Κογκρέσο και δεν έχει κανένα σχέδιο για τις χαοτικές συνέπειες του πολέμου.

«Το Κογκρέσο δεν ενέκρινε αυτόν τον πόλεμο», έγραψε ο βουλευτής Seth Moulton (Δημοκρατικός από τη Μασαχουσέτη) στο X. «Η Βενεζουέλα δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για απερίσκεπτη, εκλεκτική αλλαγή καθεστώτος που θέτει σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές (Ιράκ 2.0) χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Οι πόλεμοι κοστίζουν περισσότερο από τα τρόπαια».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την επίθεση σε μια ανάρτηση νωρίς το πρωί στο Truth Social Saturday , προκαλώντας ένα κύμα επαίνων από ιδεολογικά ευθυγραμμισμένα μέλη του κόμματός του – και έντονη κριτική από τους Δημοκρατικούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κορυφαίοι Δημοκρατικοί ηγέτες του Κογκρέσου δεν ήταν από τους πρώτους που αντέδρασαν. Αντίθετα, απλοί νομοθέτες ανέλαβαν την πρωτοβουλία να εκφράσουν την οργή τους για την απόφαση του Τραμπ να ανατρέψει έναν ξένο ηγέτη με στρατιωτική βία χωρίς να ζητήσει πρώτα την άδεια των νομοθετών.

«Ο Μαδούρο δεν αποτελούσε απειλή για τις ΗΠΑ»

Ένας από τους λίγους Δημοκρατικούς σε κρίσιμη ηγετική θέση που μίλησε γρήγορα το Σάββατο ήταν ο βουλευτής Τζιμ Χάιμς από το Κονέκτικατ, το υψηλόβαθμο μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι η κυβέρνηση έπρεπε να «ενημερώσει αμέσως το Κογκρέσο για το σχέδιό της να διασφαλίσει τη σταθερότητα στην περιοχή και τη νομική της δικαιολόγηση για αυτήν την απόφαση».

«Ο Μαδούρο είναι ένας παράνομος ηγέτης», έγραψε ο Χάιμς. «Ωστόσο, δεν έχω δει καμία απόδειξη ότι η προεδρία του αποτελεί απειλή που θα δικαιολογούσε στρατιωτική δράση χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, ούτε έχω ακούσει κάποια στρατηγική για την επόμενη μέρα και πώς θα αποτρέψουμε τη Βενεζουέλα από το να βυθιστεί στο χάος».

«Το μόνο που κάνουν οι Δημοκρατικοί είναι να παραπονιούνται»

Ο Τραμπ απάντησε στην αναδυόμενη κριτική των Δημοκρατικών σε συνέντευξη στο Fox News το Σάββατο το πρωί, όπου είπε ότι «το μόνο που κάνουν είναι να παραπονιούνται».

«Θα έπρεπε να πουν, “Μπράβο”», είπε. «Δεν θα έπρεπε να λένε, “Ω, ίσως δεν είναι συνταγματικό”. Ξέρετε, τα ίδια και τα ίδια πράγματα που ακούμε εδώ και χρόνια και χρόνια».

Το Κογκρέσο δεν έχει εγκρίνει στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας και οι νομοθέτες έχουν διχαστεί εδώ και μήνες σχετικά με τη νομιμότητα των επιθέσεων της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον ύποπτων σκαφών λαθρεμπορίου ναρκωτικών στα ανοικτά της Λατινικής Αμερικής και μια πιθανή κίνηση για την εκδίωξη του Μαδούρο. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν αποκρούσει αρκετές προσπάθειες υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών να απαιτήσουν από τον Τραμπ να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου πριν επιτεθεί στη Βενεζουέλα.

Περιορισμός των πολιτικών εξουσιών του Τραμπ

Ο γερουσιαστής Τιμ Κέιν (Δημοκρατικός από τη Βιρτζίνια), ο οποίος συμμετέχει στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα αναγκάσει εκ νέου τη Βουλή να ψηφίσει την προσπάθειά του να περιορίσει τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ την επόμενη εβδομάδα.

«Πού θα πάει αυτό στη συνέχεια;» έγραψε. «Θα αναπτύξει ο Πρόεδρος τα στρατεύματά μας για να προστατεύσει τους Ιρανούς διαδηλωτές; Για να επιβάλει την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα; Για να πολεμήσει τους τρομοκράτες στη Νιγηρία; Για να καταλάβει τη Γροιλανδία ή τη Διώρυγα του Παναμά; Για να καταστείλει τους Αμερικανούς που συγκεντρώνονται ειρηνικά για να διαμαρτυρηθούν για τις πολιτικές του; Ο Τραμπ έχει απειλήσει να κάνει όλα αυτά και ακόμα περισσότερα και δεν βλέπει καμία ανάγκη να ζητήσει νομική άδεια από την εκλεγμένη νομοθετική εξουσία του λαού πριν θέσει σε κίνδυνο τους στρατιωτικούς».

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μάικ Λι από τη Γιούτα αρχικά αμφισβήτησε τη νομική δικαιολόγηση της επιχείρησης. Αλλά μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για να συζητήσουν την επιχείρηση, ο γερουσιαστής της Γιούτα δήλωσε ότι η κίνηση «πιθανώς εμπίπτει στην εγγενή εξουσία του προέδρου βάσει του Άρθρου II του Συντάγματος για την προστασία του προσωπικού των ΗΠΑ από μια πραγματική ή επικείμενη επίθεση».

Εκτός από τη θολή νομική δικαιολόγηση, αρκετοί Δημοκρατικοί δήλωσαν ότι η κίνηση αυτή αποτελεί μια στροφή για τους αξιωματούχους της κυβέρνησης, οι οποίοι, όπως είπαν, υποστήριξαν ότι η αλλαγή καθεστώτος δεν ήταν ο τελικός στόχος της επιθετικής στρατιωτικής εκστρατείας της κυβέρνησης στη Λατινική Αμερική.

Καμία εμπιστοσύνη – ο αμερικανικός λαός δεν το ζήτησε αυτό

«Οι υπουργοί Ρούμπιο και Χέγκσεθ κοίταξαν κάθε γερουσιαστή στα μάτια πριν από μερικές εβδομάδες και είπαν ότι δεν επρόκειτο για αλλαγή καθεστώτος. Δεν τους εμπιστευόμουν τότε και βλέπουμε τώρα ότι είπαν κατάφωρα ψέματα στο Κογκρέσο», δήλωσε ο γερουσιαστής Άντι Κιμ (DN.J.) στο X. «Ο Τραμπ απέρριψε τη διαδικασία έγκρισης που απαιτείται από το Σύνταγμα για ένοπλη σύγκρουση, επειδή η κυβέρνηση γνωρίζει ότι ο αμερικανικός λαός απορρίπτει συντριπτικά τους κινδύνους που μπορεί να οδηγήσουν το έθνος μας σε έναν ακόμη πόλεμο».

Εν τω μεταξύ, ο γερουσιαστής Ρούμπεν Γκαλέγκο (Δημοκρατικός από την Αριζόνα), βετεράνος μάχης που αναπτύχθηκε στο Ιράκ ως πεζικάριος το 2005, έγραψε στο X Saturday ότι «ο αμερικανικός λαός δεν το ζήτησε αυτό».

Και αναρωτήθηκε φωναχτά για το τι θα ακολουθήσει για τη χώρα της Νότιας Αμερικής, ρωτώντας στο X , «λοιπόν, ποιος είναι υπεύθυνος για τη Βενεζουέλα τώρα;»

Μόνο ένας στους 4 Αμερικανούς υπέρ της επίθεσης

Μια δημοσκόπηση του Quinnipiac τον Δεκέμβριο διαπίστωσε ότι οι Αμερικανοί αντιτίθενται συντριπτικά σε μια στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας, με μόνο το 25% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι υποστηρίζουν μια επέμβαση στο εσωτερικό της χώρας. Ακόμη και η στρατηγική του Λευκού Οίκου να στοχεύει σκάφη με φερόμενους εμπόρους ναρκωτικών αποδείχθηκε γενικά αντιδημοφιλής.

«Πολέμησα σε μερικές από τις πιο δύσκολες μάχες του πολέμου στο Ιράκ», έγραψε ο Γκαλέγκο . «Είδα τους αδελφούς μου να πεθαίνουν, είδα τους πολίτες να βρίσκονται σε διασταυρούμενα πυρά, όλα για έναν αδικαιολόγητο πόλεμο. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, έχουμε άδικο που ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο στη Βενεζουέλα».

Η βουλευτής Ντέμπι Βάσερμαν Σουλτς (Δημοκρατική από τη Φλόριντα), η οποία είναι συμπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τη Δημοκρατία της Βενεζουέλας και εκπροσωπεί έναν σημαντικό πληθυσμό Βενεζουελάνων μεταναστών στη Νότια Φλόριντα, έδωσε σήμα ότι συμφωνεί με την κίνηση εκδίωξης του Μαδούρο. Χαρακτήρισε τη σύλληψή του «ευπρόσδεκτα νέα» για τη Βενεζουέλα, αλλά υποστήριξε ότι ο Τραμπ θα έπρεπε να είχε εμπλέξει το Κογκρέσο πριν πραγματοποιήσει την επίθεση.

Οι Αμερικανοί ψήφισαν στις εκλογές κατά των πολέμων

«Η απουσία εμπλοκής του Κογκρέσου πριν από αυτή την ενέργεια διακινδυνεύει τη συνέχιση του παράνομου καθεστώτος της Βενεζουέλας», δήλωσε ο Βάσερμαν Σουλτς.

Άλλοι Δημοκρατικοί εξέφρασαν έντονη αντίθεση στις στρατιωτικές κινήσεις της κυβέρνησης.

«Εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν στις τελευταίες προεδρικές εκλογές για να τερματίσουν τις επιπόλαιες συγκρούσεις και τους περιττούς ξένους πολέμους», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Γκέιμπ Βάσκεθ (DN.M.), μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων. «Αυτή η κλιμάκωση των εχθροπραξιών κατά της Βενεζουέλας και η σύλληψη ενός ξένου ηγέτη χωρίς την άδεια του Κογκρέσου αντιβαίνει στη βούληση των Αμερικανών που έφεραν τον πρόεδρο στην εξουσία».

Ο γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών, Λίντσεϊ Γκράχαμ από τη Νότια Καρολίνα, έδωσε μια απάντηση στο ερώτημα «Χ» στους επικριτές της επιχείρησης, οι οποίοι «επικεντρώνονται σε παράλογες «νομικές» θεωρίες» και «ουσιαστικά είναι εκτός ελέγχου για τον σκοπό της ελευθερίας».

«Προς τους αξιολύπητα αδύναμους και δύστροπους φιλελεύθερους Δημοκρατικούς που φαίνεται να είναι εντάξει με ένα αέναο χαλιφάτο των ναρκωτικών στην αυλή μας, του οποίου το κεντρικό στοιχείο είναι η Βενεζουέλα», έγραψε, «Πάρτε το στα χέρια σας».

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: «Θα αναλάβουμε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας μέχρι μια ασφαλή, σωστή μετάβαση – Και η Κούβα είναι μια χώρα που χρειάζεται βοήθεια»

Delta Force ποια είναι η επίλεκτη αμερικανική στρατιωτική ομάδα που οργάνωσε και εκτέλεσε τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο

Σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ: Αντιδράσεις της παγκόσμιας κοινότητας