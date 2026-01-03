Σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ: Αντιδράσεις της παγκόσμιας κοινότητας

Τα βλέμματα διεθνώς είναι στραμμένα, από τα ξημερώματα, στην πρωτοφανή επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη βίαιη σύλληψη του εκλεγμένου προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Οι αντιδράσεις από τη Λατινική Αμερική, μέχρι την Ευρώπη, μέχρι την Ασία έχουν ένα βασικό κοινό: «Οι ΗΠΑ παραβίασαν κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο».

Γκουτέρες: «Η ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είναι έντονα ανήσυχος από την ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η οποία δημιουργεί «ένα επικίνδυνο προηγούμενο», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

«Ο Γενικός Γραμματέας συνεχίζει να τονίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού – από όλους – του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ανησυχεί βαθιά για το γεγονός ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν έχουν τηρηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Γαλλία: «Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη Μαδούρο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο»

Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Η στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο παραβιάζει την αρχή της μη καταφυγής στη βία, η οποία αποτελεί θεμέλιο του διεθνούς δικαίου. Η Γαλλία επαναλαμβάνει ότι καμία βιώσιμη πολιτική λύση δεν μπορεί να επιβληθεί έξωθεν και ότι μόνο ο ίδιος ο κυρίαρχος λαός μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του», έγραψε ο Μπαρό στο X.

Υπενθυμίζεται ότι, σε αντίστοιχες δηλώσεις, προχώρησε νωρίτερα και το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ρωσία: «Άμεσες διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση του Νικολάς Μαδούρο»

Η Μόσχα καταδίκασε την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δηλώνοντας ότι η «ιδεολογική εχθρότητα» επικράτησε της διπλωματίας, με τη ρωσική διπλωματία να ζητά «άμεσες» διευκρινίσεις σχετικά με την τύχη του Νικολάς Μαδούρο, υπογραμμίζοντας ότι είναι «εξαιρετικά ανήσυχη» από αναφορές ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας «απομακρύνθηκε βίαια» από τη χώρα.

«Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι από τις αναφορές ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του απομακρύνθηκαν βίαια από τη χώρα μετά τη σημερινή επιθετικότητα των ΗΠΑ», τόνισε σε νεότερη ανακοίνωσή του το ρωσικό ΥΠΕΞ αναφορικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα ζητώντας «άμεσες διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση αυτή».

«Σήμερα το πρωί, οι ΗΠΑ διέπραξαν μια πράξη ένοπλης επιθετικότητας κατά της Βενεζουέλας. Αυτό είναι βαθιά ανησυχητικό και κατακριτέο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. «Τα προσχήματα που χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν τέτοιες ενέργειες είναι αβάσιμα», πρόσθεσε το υπουργείο.

Κίνα: «Οι ΗΠΑ παραβίασαν το διεθνές δίκαιο στη Βενεζουέλα»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας καταδίκασε την ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ενέργεια που χαρακτήρισε παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

«Η Κίνα είναι βαθιά σοκαρισμένη και καταδικάζει έντονα τη χρήση βίας από τις ΗΠΑ εναντίον μιας κυρίαρχης χώρας και τη χρήση βίας εναντίον του προέδρου μιας χώρας», ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε μια τέτοια ηγεμονική συμπεριφορά από τις ΗΠΑ, η οποία παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει την κυριαρχία της Βενεζουέλας και απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Προτρέπουμε τις ΗΠΑ να τηρούν το διεθνές δίκαιο και τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να σταματήσουν να παραβιάζουν την κυριαρχία και την ασφάλεια άλλων χωρών», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Κολομβία: «Άμεση σύγκληση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών»

Ο Kολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο κατήγγειλε σήμερα μια επίθεση με «πυραύλους» εναντίον του Καράκας, αφού ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο έκανε λόγο για «επίθεση» των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Γενικός συναγερμός, επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα», έγραψε στο λογαριασμό του στο X ο Κολομβιανός πρόεδρος, ο οποίος είναι σύμμαχος του Μαδούρο.

Ο Πέτρο ζήτησε την «άμεση» σύγκληση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και του ΟΗΕ για να αποφανθούν σχζετικά με τη «διεθνή νομιμότητα» αυτής της «επίθεσης» εναντίον της γειτονικής χώρας.

Ιράν: «Κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας»

Το Ιράν, το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, καταδίκασε «σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση» εναντίον της χώρας αυτής μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν σήμερα την πρωτεύουσα Καράκας.

«Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιρανικής διπλωματίας, στην οποία καταγγέλλεται «η παράνομη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών», εχθρού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

