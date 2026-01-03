Μαδούρο: Οι ΗΠΑ του απήγγειλαν κατηγορίες για ναρκωτικά, όπλα, τρομοκρατική συνωμοσία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν σε ανοιχτή κλιμάκωση κατά της ηγεσίας της Βενεζουέλας, με την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι να ανακοινώνει ότι ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριές ποινικές κατηγορίες σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, το «πρώτο ζεύγος» της Βενεζουέλας κατηγορείται για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για κατοχή και συνωμοσία κατοχής πολυβόλων όπλων και μηχανισμών καταστροφής με στόχο τις ΗΠΑ. Όπως τονίζεται, οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ένα δικαστήριο με μακρά παράδοση σε υποθέσεις διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον Μαδούρο ότι ηγήθηκε ενός δικτύου που χρησιμοποίησε το κράτος της Βενεζουέλας ως κόμβο διακίνησης ναρκωτικών, μετατρέποντας σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την πολιτική εξουσία σε εργαλείο εγκληματικής δραστηριότητας. Ο ίδιος ο Μαδούρο απέρριψε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για κατασκευασμένο αφήγημα του Λευκού Οίκου, με στόχο τη νομιμοποίηση στρατιωτικής επίθεσης κατά της χώρας του

