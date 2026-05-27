Κάζο με το ταμείο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ – Δεσμεύσεις δισεκατομμυρίων στα λόγια αλλά μηδέν στο ταμείο

Το ταμείο που ίδρυσε η Παγκόσμια Τράπεζα για το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει καμία χρηματοδότηση, παρά τις δεσμεύσεις συνολικού ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ και άλλους παγκόσμιους ηγέτες, ανέφεραν οι Financial Times την Τετάρτη, επικαλούμενοι τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

«Δεν έχουν κατατεθεί καθόλου δολάρια», δήλωσε μια πηγή.

Το συμβούλιο έχει λάβει δωρεές, αλλά έχουν κατατεθεί απευθείας μέσω του λογαριασμού του στην JPMorgan, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του συμβουλίου.

«Έχουν καθοριστεί ορισμένες επιλογές για τη λήψη χρηματοδότησης», δήλωσε στους FT ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης. «Σε αυτό το σημείο, οι συνεισφέροντες έχουν επιλέξει να χρησιμοποιήσουν άλλες επιλογές».

Ο λογαριασμός της JPMorgan δεν έχει καμία υποχρέωση να αναφέρει την οικονομική του κατάσταση στους συνεισφέροντες και τα μέλη του συμβουλίου, σε αντίθεση με την Παγκόσμια Τράπεζα, όπως έγραψε η FT.

Το Συμβούλιο Ειρήνης έχει δεσμευτεί να αναφέρει τα οικονομικά του στοιχεία στο δικό του εκτελεστικό συμβούλιο «σε χρόνο που κρίνεται κατάλληλος», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το Μαρόκο έχει συνεισφέρει περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία έχουν βοηθήσει στη χρηματοδότηση του γραφείου του Νικολάι Μλαντένοφ, του «ύπατου εκπροσώπου» για τη μεταπολεμική Γάζα, και στους μισθούς της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής που σχηματίστηκε από το συμβούλιο για να κυβερνήσει τη Γάζα, ανέφερε η FT.

Επιπλέον, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνεισέφεραν 100 εκατομμύρια δολάρια αφιερωμένα στην εκπαίδευση μιας νέας αστυνομικής δύναμης για τη Γάζα, αλλά τα κεφάλαια έχουν παγώσει και το πρόγραμμα δεν έχει ξεκινήσει, ανέφερε η FT επικαλούμενη δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει δεσμευτεί να ανακατανείμει περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια από τις δαπάνες βοήθειας για έργα στην ημερήσια διάταξη του συμβουλίου, αλλά τα κεφάλαια δεν έχουν ακόμη κατατεθεί.

«Κανένα από αυτά τα χρήματα δεν διαχειρίζεται το Συμβούλιο Ειρήνης, και το Κράτος μας λέει ότι δεν υπάρχει πρόθεση να διαχειρίζεται κανένα από αυτά τα χρήματα το Συμβούλιο Ειρήνης», δήλωσε στους FT ένας ανώτερος βοηθός του Κογκρέσου.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θέλει να παράσχει περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο, αλλά αυτό το ποσό δεν έχει διανεμηθεί, με αξιωματούχους του Κογκρέσου να διαβεβαιώνουν ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια χωρίς τα συστήματα που είναι απαραίτητα για τη λήψη αμερικανικών κεφαλαίων, δήλωσε ο βοηθός του Κογκρέσου στους FT.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι «υποστηρίζει το όραμα του προέδρου» και «συνεχίζει να αξιολογεί πώς οι υπάρχουσες αρχές, τα προγράμματα και ο συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα αυτούς τους στόχους», έγραψε ο FT.

Ο εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου δήλωσε ότι ενώ το διοικητικό συμβούλιο έχει ξεκινήσει την υποβολή προσφορών για εργασίες ασφαλείας και ανοικοδόμησης, δεν έχουν ακόμη ανατεθεί συμβάσεις.

«Πολλά από αυτά οφείλονται στο ότι δεν δραστηριοποιούμαστε ακόμη στη Γάζα», δήλωσε ο εκπρόσωπος στους FT, καθώς η Χαμάς δεν έχει ακόμη αφοπλιστεί.

Ο Τραμπ αρχικά παρουσίασε ένα σχέδιο με πολλαπλές φάσεις που ζητούσε τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ωστόσο, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος σε κανέναν από αυτούς τους στόχους, έγραψε το FT, προσθέτοντας ότι δύο άτομα που γνωρίζουν τον σχεδιασμό της Γάζας δήλωσαν ότι «ούτε ένα δολάριο ΗΠΑ» δεν έχει διατεθεί για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ο Δρ. Μπισάρα Μπαμπάχ, ένας εξέχων Παλαιστίνιος-Αμερικανός ακαδημαϊκός που βοήθησε στις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς για την κυβέρνηση Τραμπ, δήλωσε ότι η επιτροπή δεν έχει ακόμη ξεκινήσει τις εργασίες της εντός της Γάζας λόγω «έλλειψης χρηματοδότησης που να τους επιτρέπει να εκτελέσουν οτιδήποτε επί τόπου».

«Γνωρίζουν ότι αν πάνε στη Γάζα, οι άνθρωποι θα τους κατακλύσουν για να ζητήσουν βοήθεια και δεν έχουν εργαλεία, ούτε μέσα», δήλωσε ο Μπαμπάχ στους FT.

Ο εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου δήλωσε ότι δεν υπάρχει σύστημα «για τη διαχείριση της ροής υπηρεσιών και αγαθών που προβλέπονται ως μέρος του σχεδίου».

