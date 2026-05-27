ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 18:47
27.05.2026 17:41

Τρεις μετανάστες τραυματίστηκαν πηδώντας από τον τρίτο όροφο σε έφοδο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης στην Κύπρο

Τρεις φερόμενοι ως παράτυποι μετανάστες πήδηξαν από μπαλκόνια πολυκατοικίας κατά τη διάρκεια μεγάλης επιδρομής των αρχών μετανάστευσης στη Λάρνακα και τραυματίστηκαν, ένας εκ των τριών σοβαρά.

Σε ένα από τα σημεία όπου γίνονταν έλεγχοι, στο κτίριο ΦΙΛΑΝΤΑ, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του λιμανιού Λάρνακας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, οι αλλοδαποί στην προσπάθειά τους να διαφύγουν σχετικού ελέγχου ή και σύλληψης πήδηξαν στο κενό.

Ένας από τους άνδρες πήδηξε από τον τρίτο όροφο και υπέστη σοβαρά τραύματα. Διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και νοσηλεύεται διασωληνωμένος, έχοντας υποστεί σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Λίγο αργότερα, ομάδες έκτακτης ανάγκης εντόπισαν δύο άλλους τραυματισμένους άνδρες πίσω από το κτίριο, που είχαν πηδήξει από τον δεύτερο όροφο της εννιαώροφης πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η στο πλαίσιο της επιχείρησης, η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης προχώρησε στην σύλληψη 22 αλλοδαπών, που φέρονται ως παράτυποι μετανάστες.

Μεγάλος αριθμός αστυνομικών δυνάμεων, υπηρεσιών διάσωσης και πυροσβέστες αναπτύχθηκαν στο σημείο, ενώ οι αρχές απέκλεισαν πέντε πολυκατοικίες στην περιοχή.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

