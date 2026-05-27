Σοκ στην Κρήτη: Πρώην αντιδήμαρχος σκότωσε νεογέννητο γατάκι χτυπώντας το στον τοίχο (Video – σκληρές εικόνες)

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κρήτη η υπόθεση πρώην αντιδημάρχου του νομού Ηρακλείου, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για τη θανάτωση ενός νεογέννητου γατιού, μετά από καταγγελίες και τη δημοσιοποίηση σχετικού βίντεο.

Στο οπτικό υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα και καταγράφει το περιστατικό της άγριας κακοποίησης του ζώου στο Ηράκλειο, ο 77χρονος εμφανίζεται να κινείται σε πεζοδρόμιο κεντρικού δρόμου και να χτυπά τρεις φορές με δύναμη το γατάκι πάνω σε τοίχο. Το βίντεο αναμένεται να κατατεθεί επισήμως στις αστυνομικές Αρχές από μέλη της φιλοζωικής οργάνωσης «Ζωφόρος».

Οι εικόνες από την κάμερα ασφαλείας έρχονται σε αντίθεση με όσα υποστήριξε ο πρώην δημοτικός παράγοντας κατά τη σύλληψή του. Ο ίδιος αρνήθηκε όσα του αποδίδονται και ανέφερε πως, όταν εντόπισε το γατάκι, αυτό ήταν ήδη νεκρό. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, το πήρε στα χέρια του για να προσπαθήσει να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, όμως διαπίστωσε ότι δεν ζούσε και στη συνέχεια το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.

Οι αντιφάσεις

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 16/5, με δύο διερχόμενους πολίτες να γίνονται μάρτυρες του συμβάντος και να ενημερώνουν άμεσα τις Αρχές.

Αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομίας Ζώων Νομού Ηρακλείου προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 77χρονου. Κατά την προανακριτική διαδικασία, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος έδωσε αντιφατικές απαντήσεις, καθώς αρχικά υποστήριξε ότι δεν θυμόταν το σημείο όπου είχε απορρίψει το γατάκι, ενώ λίγο αργότερα, μετά τη μεταφορά του στο Αστυνομικό Μέγαρο, ζήτησε την παρουσία του δικηγόρου του.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργηματική κακοποίηση ζώου. Μετά την απολογία του ενώπιον των δικαστικών Αρχών, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους έως τον ορισμό της ημερομηνίας της δίκης.

