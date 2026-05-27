Αποκλείει ο Τραμπ άρση των κυρώσεων στο Ιράν έναντι παραίτησης από το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού – «Συμφωνία ή θα τελειώσουμε τη δουλειά»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν δεν θα λάβει άρση των κυρώσεων σε αντάλλαγμα για την παραίτηση από το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του.

Τα σχόλιά του έρχονται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης που πλήττει τη Μέση Ανατολή τους τελευταίους τρεις μήνες.

«Όχι, όχι, καθόλου. Όχι άρση των κυρώσεων, όχι», δήλωσε ο Τραμπ στο PBS News κατά τη διάρκεια σύντομης τηλεφωνικής επικοινωνίας όταν ρωτήθηκε αν η τρέχουσα συμφωνία θα σήμαινε ότι το Ιράν θα παραιτηθεί από το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων.

Πρόσθεσε: «Θα παραδώσουν το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού τους, όχι για ανακούφιση από τις κυρώσεις. Όχι, όχι, καθόλου».

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας το Σαββατοκύριακο με μια σειρά από αραβικά έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Πρόκειται για ένα πακέτο συμφωνιών που επιτεύχθηκε προς το τέλος της πρώτης θητείας του και ομαλοποίησε τις σχέσεις μεταξύ άλλων αραβικών κρατών και του Ισραήλ. Τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Καζακστάν είναι οι μόνες χώρες που έχουν υπογράψει από το 2020. Στο παρελθόν, η Σαουδική Αραβία έχει δηλώσει ότι δεν θα προσχωρήσει εκτός εάν υπάρχουν δεσμεύσεις για παλαιστινιακό κράτος.

Όταν ρωτήθηκε γιατί ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν θα πρέπει να προσχωρήσει στις Συμφωνίες του Αβραάμ εάν δεν υπάρχει δρόμος προς ένα παλαιστινιακό κράτος, ο πρόεδρος είπε: «Επειδή είναι υπέροχο για τη Σαουδική Αραβία. Είναι υπέροχο για τη Σαουδική Αραβία».

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Truth Social ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν όμορφα!».

Ο Τραμπ συνέχισε να μιλά για μια πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη κατά το υπουργικό συμβούλιο.

«Δεν με ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να μιλά για μια πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη κατά το Υπουργικό Συμβούλιο και δεσμεύτηκε να επιτύχει μια ευνοϊκή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες του καθεστώτος να τον ξεπεράσει δεν θα λειτουργήσουν επειδή «δεν με νοιάζει για τις ενδιάμεσες εκλογές».

«Νόμιζαν ότι θα με περιμένανε περισσότερο, ξέρετε; Θα τον περιμένουμε περισσότερο, έχει τις ενδιάμεσες εκλογές», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, απορρίπτοντας τις ανησυχίες για το πολιτικό κόστος του πολέμου στο εσωτερικό.

«Δεν με νοιάζει για τις ενδιάμεσες εκλογές. Κοιτάξτε τι συνέβη χθες το βράδυ, αυτό ήταν ένα προοίμιο για τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο κόσμος το καταλαβαίνει», είπε, αναφερόμενος στον υποψήφιο που υποστήριξε και κέρδισε τον δεύτερο γύρο των προκριματικών εκλογών της Γερουσίας των Ρεπουμπλικανών στο Τέξας.

Ο πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ θα καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης και προειδοποίησε ότι η κυβέρνησή του δεν είναι ακόμη ικανοποιημένη με τους όρους – και είναι πρόθυμη να συνεχίσει τις μάχες αν δεν μπορέσει να εξασφαλίσει τα αιτήματά της.

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, αλλά θα είμαστε», είπε ο Τραμπ. «Ή αυτό, ή θα πρέπει απλώς να ολοκληρώσουμε τη δουλειά».

Επίσης, χαρακτήρισε την επανέναρξη της πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Ιράν ως ένδειξη ότι η σκληρή στάση του καθεστώτος αποδυναμώνεται, υποστηρίζοντας ότι «ολόκληρο το οικονομικό τους σύστημα έχει διαλυθεί».

«Θέλουν απλώς να κάνουν μια συμφωνία», είπε. «Δεν νομίζω ότι έχουν άλλη επιλογή».

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι «κανείς δεν πρόκειται να ελέγξει» το Στενό του Ορμούζ

«Θα το παρακολουθούμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να το ελέγξει», είπε ο Τραμπ για το Στενό του Ορμούζ. «Αυτό είναι μέρος της διαπραγμάτευσης που έχουμε».

Το Ομάν, το οποίο φέρεται να διαπραγματεύεται με το Ιράν για τον συντονισμό της διαχείρισης της πλωτής οδού, «θα πρέπει να συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τα προηγούμενα σχόλιά του στο PBS ότι οι ΗΠΑ «δεν μιλάνε για καμία χαλάρωση των κυρώσεων» με την Τεχεράνη.

Διαβάστε επίσης:

Ανοιχτός σε συνομιλίες με την Ευρώπη δηλώνει ο Πούτιν

«Ένιωθα ότι είμαι ζωντανός σε νεκρό σώμα»: Παλαιστίνιος κρατήθηκε για 15 ημέρες σε φέρετρο από τους IDF

Η Παμ Μπόντι διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς μετά την απόλυσή της από την κυβέρνηση Τραμπ