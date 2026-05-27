ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 20:31
«Ένιωθα ότι είμαι ζωντανός σε νεκρό σώμα»: Παλαιστίνιος κρατήθηκε για 15 ημέρες σε φέρετρο από τους IDF 

Τα ακραία βασανιστήρια που υπέστη στις ισραηλινές φυλακές περιέγραψε Παλαιστίνιος.

Ο Iman Nabhan, μιλώντας στο RT, είπε ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες τον έκλεισαν σε ένα κουτί, που έμοιαζε με φέρετρο για 15 ημέρες, προκειμένου να τον πείσουν να γίνει πληροφοριοδότης τους. «Χρησιμοποίησαν ένα φέρετρο σαν όργανο βασανιστηρίων. Ήταν ένα σιδερένιο κοντέινερ με ένα ξύλινο κουτί μέσα. Έδεσαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Για να με ταϊσουν χρησιμοποιούσαν μία από τις τρύπες που είχε το κουτί». 

«Ένιωθα ότι είμαι ζωντανός σε νεκρό σώμα»

«Ήθελαν να με κάνουν να νιώσω ότι είμαι νεκρός για να πάρουν όποια πληροφορία χρειάζονταν. Έμεινα στο φέρετρο 15 ημέρες. Ένιωθα ότι είμαι ζωντανός σε ένα νεκρό σώμα. Συνεθλίβη το ηθικό μου. Ο θάνατος θα ήταν προτιμότερος», πρόσθεσε. 

Ο Iman Nabhan είπε ότι του επέτρεπαν να βγει μόνο για να πάει τουαλέτα. «Με άφηναν να βγω μόνο για να πάω τουαλέτα, αλλά και τότε δεν έδειχναν υπομονή. Ήταν απίστευτο. Για 15 ημέρες δεν με άφηναν να κουνηθώ. Δεν ήξερα αν είναι νύχτα ή μέρα. Έμοιαζε λες και πέρασαν 150 χρόνια»

«Μου πρότειναν να συνεργαστώ, όταν αρνήθηκα προσπάθησαν να με εξαναγκάσουν. Μου πρότειναν χρήματα, εξουσία, και τη δυνατότητα να ταξιδέψω στο εξωτερικό. Ακόμα, και να ταξιδέψει η μητέρα μου, που έχει καρκίνο στον εγκέφαλο. Οι αρχές μου και η θρησκεία μου δεν θα μου επέτρεπαν να παραδώσω την πατρίδα μου», κατέληξε. 

