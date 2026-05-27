Σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο – Εντολές αναγκαστικού εκτοπισμού στα νότια της χώρας

Το Ισραήλ εξέδωσε περισσότερες εντολές αναγκαστικού εκτοπισμού για κατοίκους στο νότιο Λίβανο και την ανατολική κοιλάδα Μπεκάα.

Οι τελευταίες εντολές αφορούσαν τις πόλεις Κφαρ Χούνα, Αραμάτ, Μαλίχ, Τζάρτζου και Χούμιν αλ-Φάουκα. Αυτό έρχεται λίγες ώρες μετά την έκδοση παρόμοιων εντολών αναγκαστικής απομάκρυνσης για κατοίκους της μεγάλης πόλης Ναμπατιέχ στο νότιο Λίβανο.

Παρά την «εκεχειρία», οι ισραηλινές δυνάμεις επεκτείνουν μια χερσαία εισβολή πέρα ​​από την «κίτρινη γραμμή» κοντά στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, εκτοπίζοντας βίαια εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι έπληξε 150 θέσεις της Χεζμπολάχ σε μία ημέρα

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε περισσότερες από 150 «θέσεις της Χεζμπολάχ» την τελευταία ημέρα.

Επιδρομές έπληξαν τις νότιες λιβανέζικες περιοχές Τίρ και Ναμπατίεχ, καθώς και την κοιλάδα Μπεκάα στον ανατολικό Λίβανο.

Tο Ισραήλ εξέδωσε απειλές για αναγκαστική εκτόπιση για περίπου 50 λιβανέζικες πόλεις την Τρίτη. Νωρίτερα, επανέλαβε μια απειλή αναγκαστικής εκτόπισης για τη Ναμπατίεχ, λέγοντας στους κατοίκους να κατευθυνθούν αμέσως βόρεια του ποταμού Ζαχράνι.

Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε και τραυμάτισε δεκάδες Λιβανέζους πολίτες τις τελευταίες 24 ώρες σε αυτό που το Υπουργείο Υγείας χαρακτήρισε ως «σφαγές».

Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα ότι διεξάγει μάχες με τις ισραηλινές δυνάμεις σε μία κοινότητα που βρίσκεται στο όριο της «κίτρινης γραμμής».

Μαχητές «συγκρούονται με τις εχθρικές δυνάμεις» στο Ζαουτάρ ελ Σαρκίγε, βόρεια του ποταμού Λιτάνι, ανέφερε σήμερα η φιλοϊρανική οργάνωση σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε χθες την αυγή την ευθύνη για πυρά και επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drone) εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν να εισδύσουν στην κοινότητα.

Το χωριό, που βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι, έχει στρατηγική σημασία λόγω της εγγύτητάς του με την πόλη Ναμπατίγε, μία μεγάλη πόλη του νότου για την οποία έχει εκδοθεί νέα ισραηλινή εντολή εκκένωσης πριν από πλήγματα, η δεύτερη από την Τρίτη.

