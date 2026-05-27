search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 17:08
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.05.2026 15:20

Σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο – Εντολές αναγκαστικού εκτοπισμού στα νότια της χώρας

27.05.2026 15:20
livanos_ main

Το Ισραήλ εξέδωσε περισσότερες εντολές αναγκαστικού εκτοπισμού για κατοίκους στο νότιο Λίβανο και την ανατολική κοιλάδα Μπεκάα.

Οι τελευταίες εντολές αφορούσαν τις πόλεις Κφαρ Χούνα, Αραμάτ, Μαλίχ, Τζάρτζου και Χούμιν αλ-Φάουκα. Αυτό έρχεται λίγες ώρες μετά την έκδοση παρόμοιων εντολών αναγκαστικής απομάκρυνσης για κατοίκους της μεγάλης πόλης Ναμπατιέχ στο νότιο Λίβανο.

Παρά την «εκεχειρία», οι ισραηλινές δυνάμεις επεκτείνουν μια χερσαία εισβολή πέρα ​​από την «κίτρινη γραμμή» κοντά στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, εκτοπίζοντας βίαια εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι έπληξε 150 θέσεις της Χεζμπολάχ σε μία ημέρα

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε περισσότερες από 150 «θέσεις της Χεζμπολάχ» την τελευταία ημέρα.

Επιδρομές έπληξαν τις νότιες λιβανέζικες περιοχές Τίρ και Ναμπατίεχ, καθώς και την κοιλάδα Μπεκάα στον ανατολικό Λίβανο.

Tο Ισραήλ εξέδωσε απειλές για αναγκαστική εκτόπιση για περίπου 50 λιβανέζικες πόλεις την Τρίτη. Νωρίτερα, επανέλαβε μια απειλή αναγκαστικής εκτόπισης για τη Ναμπατίεχ, λέγοντας στους κατοίκους να κατευθυνθούν αμέσως βόρεια του ποταμού Ζαχράνι.

Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε και τραυμάτισε δεκάδες Λιβανέζους πολίτες τις τελευταίες 24 ώρες σε αυτό που το Υπουργείο Υγείας χαρακτήρισε ως «σφαγές».

Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα ότι διεξάγει μάχες με τις ισραηλινές δυνάμεις σε μία κοινότητα που βρίσκεται στο όριο της «κίτρινης γραμμής».

Μαχητές «συγκρούονται με τις εχθρικές δυνάμεις» στο Ζαουτάρ ελ Σαρκίγε, βόρεια του ποταμού Λιτάνι, ανέφερε σήμερα η φιλοϊρανική οργάνωση σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε χθες την αυγή την ευθύνη για πυρά και επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drone) εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν να εισδύσουν στην κοινότητα.

Το χωριό, που βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι, έχει στρατηγική σημασία λόγω της εγγύτητάς του με την πόλη Ναμπατίγε, μία μεγάλη πόλη του νότου για την οποία έχει εκδοθεί νέα ισραηλινή εντολή εκκένωσης πριν από πλήγματα, η δεύτερη από την Τρίτη.

Διαβάστε επίσης:

Φρουροί της Επανάστασης: Μικρή πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου – Αισιόδοξος για συμφωνία εμφανίζεται ο Βανς

Ο Πούτιν στέλνει τίγρεις στο Καζακστάν – Η «διπλωματία των ζώων» και το πυρηνικό deal

Πάπας Λέων XIV: Του άρεσε η νέα Ferrari Luce (Photos/Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
matthewperry_new
LIFESTYLE

Μάθιου Πέρι: Βοηθός του κατηγορείται ότι κατέστρεψε αποδείξεις για τη χρήση κεταμίνης μετά τον θάνατο του ηθοποιού

PEUGEOT408_1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Peugeot 408: Εγγυημένα εντυπωσιακό! (photos)

pier deny ithopoios – new
LIFESTYLE

«Emily in Paris»: Θλίψη στη Γαλλία για τον θάνατο του Πιερ Ντενί στα 69 του, μετά από μάχη με την ALS

PERIPOLIKO109_SEP
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διαρρηκτών που «άνοιγε» πολυτελείς βίλες σε βόρεια και νότια προάστια 

RAF Germany
ΚΟΣΜΟΣ

Καταδικάστηκε η πιο καταζητούμενη γυναίκα της Γερμανίας μετά από τρεις δεκαετίες διαφυγής από την αστυνομία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμήματα, ρολόγια και μετρητά σε τσάντες του γκολφ κατασχέθηκαν σε έφοδο για την υπόθεση Θαπατέρο στην Ισπανία

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

tsipras karamanlis dendias doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη για τη δεύτερη θέση, η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα, χωρίς άγχος η Καρυστιανού, η κοινή γραμμή Καραμανλή – Δένδια, η κυβερνητική ομολογία για «μπλοκ» στον Δούκα    

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 17:05
matthewperry_new
LIFESTYLE

Μάθιου Πέρι: Βοηθός του κατηγορείται ότι κατέστρεψε αποδείξεις για τη χρήση κεταμίνης μετά τον θάνατο του ηθοποιού

PEUGEOT408_1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Peugeot 408: Εγγυημένα εντυπωσιακό! (photos)

pier deny ithopoios – new
LIFESTYLE

«Emily in Paris»: Θλίψη στη Γαλλία για τον θάνατο του Πιερ Ντενί στα 69 του, μετά από μάχη με την ALS

1 / 3