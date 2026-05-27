«Πήγα να ξυπνήσω το παιδί μου και ήταν πεθαμένο»: Από αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ο θάνατος της 24χρονης Κυριακής στη Ρόδο

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ρόδος για τον αιφνίδιο θάνατο της 24χρονης Κυριακής. Η κοπέλα σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση πέθανε από αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι γονείς της προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Η μητέρα της μιλώντας στο Star, είπε ότι το μεσημέρι τους είπε ότι έχει πονοκέφαλο.

«Μόνο πονοκέφαλο είχε, μου έλεγε “έχω πονοκέφαλο”. Μετά το φαγητό μου είπε “πάω να κοιμηθώ“. Εγώ ήμουν στη δουλειά. Γύρισα και κοιμόταν το παιδί. Μετά από λίγη ώρα πήγα να την ξυπνήσω, λέω “τι κάνει τόσες ώρες και κοιμάται;” Και ήταν πεθαμένο», είπε χαρακτηριστικά.

Η Κυριακή είχε μία δίδυμη αδελφή και σπούδαζε στη Λήμνο. «Στις 20 Μαΐου είχε τα γενέθλιά της μαζί με την δίδυμη αδελφή της. Σπούδαζε στη Λήμνο. Μια πριγκίπισσα. Το παιδί μου ήταν ένας άγγελος» είπε η μητέρα της 24χρονης.

