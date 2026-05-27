ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 11:32
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

Απάντηση Δημητριάδη για τη μήνυση Μαρινάκη: «Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι»

Απάντηση προς τον Βαγγέλη Μαρινάκη, μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του το μεσημέρι της Τρίτης (26/5), έδωσε με ανάρτησή του ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

«Για να το ξεκαθαρίσουμε: το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ για να υπερασπιστώ τη σύζυγό μου, τον εαυτό μου, την τιμή και την υπόληψή μου. Λέξεις που ο κ. Μαρινάκης δε γνωρίζει», σημειώνει μεταξύ άλλων.

«Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους», προσθέτει μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη:

Πληροφορήθηκα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον μου. Το θράσος του δεν έχει όρια. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίθεσή του, με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του, θέλει να βγει κι από πάνω συνεχίζοντας τις χυδαίες πρακτικές του. Κι όλα αυτά, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έδινε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της ιστορίας του.

Για να το ξεκαθαρίζουμε: το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ για να υπερασπιστώ τη σύζυγό μου, τον εαυτό μου, την τιμή και την υπόληψή μου. Λέξεις που ο κ. Μαρινάκης δε γνωρίζει.

Είναι αδιανόητο, όποιες διαφορές κι αν υπάρχουν, να λύνονται με αυτόν τον τρόπο.

Σε αντίθεση με τον κ. Μαρινάκη, εγώ δεν κρύβομαι στο Λονδίνο. Παραμένω εδώ και τίθεμαι στη διάθεση των Αρχών για τυχόν διευκρινίσεις.

Άλλωστε, ουδέποτε έχω απασχολήσει την ελληνική Δικαιοσύνη. Αντίθετα, ο κ. Μαρινάκης την έχει απασχολήσει πολλάκις, με πιο πρόσφατη την ποινική δίωξη του στην υπόθεση δολοφονίας Λυγγερίδη. Είναι το λιγότερο οξύμωρο, λοιπόν, να παριστάνει ο κ. Μαρινάκης τον θεματοφύλακα της νομιμότητας και τον κήνσορα της ηθικής.

Για να τελειώνουμε. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δε θα μας κυλήσει ο κ. Μαρινάκης όλους στον βούρκο του.

Κύριε Μαρινάκη, δε θα κάνετε τη χώρα Κολομβία».

