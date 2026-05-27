Μαρινάκης: Μήνυση κατά Δημητριάδη για απλή σωματική βλάβη

Μήνυση σε βάρος του Γρηγόρη Δημητριάδη κατέθεσαν το μεσημέρι της Τρίτης 26 Μαΐου οι δικηγόροι του εφοπλιστή και εκδότη Βαγγέλη Μαρινάκη, επικαλούμενοι το άρθρο 308 του Ποινικού Κώδικα, περί απλής σωματικής βλάβης, σύμφωνα με το zougla.gr.

Η υπόθεση συνδέεται με μαγνητοσκοπημένο υλικό από κάμερες του σταδίου, το οποίο βρίσκεται στα χέρια του αρμόδιου αθλητικού εισαγγελέα.

Η μήνυση και το άρθρο 308 του Ποινικού Κώδικα

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», από το μαγνητοσκοπημένο υλικό που έχει καταγραφεί από τις κάμερες του σταδίου και βρίσκεται στα χέρια του αρμόδιου αθλητικού εισαγγελέα, ο Γρηγόρης Δημητριάδης αντιμετωπίζει πιθανή κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την κατάθεση της μήνυσης από την πλευρά Μαρινάκη.

Τα σενάρια για την αθλητική Δικαιοσύνη

Ωστόσο, σε περίπτωση που η αθλητική Δικαιοσύνη προχωρήσει σε διώξεις, όπως αναφέρεται ότι «ψιθυρίζεται» στους νομικούς κύκλους της Αθήνας, τότε ο Βαγγέλης Μαρινάκης ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος.

Αυτό προκύπτει, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, από τον νέο αθλητικό νόμο και όσα άφησε να εννοηθούν το πρωί της Τρίτης σε τηλεοπτικό πάνελ από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

Η εκτίμηση νομικών κύκλων

Νομικοί κύκλοι εξηγούν ότι πιθανότατα η πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη έσπευσε να καταθέσει μήνυση, έστω και με βάση το άρθρο 308 του Ποινικού Κώδικα, προκειμένου να αποκτήσει προβάδισμα στην υπόθεση.

Κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, η κίνηση αυτή ενδέχεται να έγινε ώστε η πλευρά του εφοπλιστή και εκδότη να έχει τη δυνατότητα να ελιχθεί περαιτέρω, εφόσον και όταν το κρίνει αναγκαίο.

Όπως σημειώνεται, δεν διαφεύγει της προσοχής των νομικών συμβούλων του Βαγγέλη Μαρινάκη ότι τόσο η πιθανή κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος όσο και το ίδιο το οπτικό υλικό από το στάδιο αποδυναμώνουν, κατά την εκτίμηση νομικών κύκλων, τη συγκεκριμένη κατηγορία.

