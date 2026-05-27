ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 11:37
27.05.2026 09:38

Θεσσαλονίκη: Παρενόχλησε σεξουαλικά τη σύντροφο 29χρονου και κατέληξε στο νοσοκομείο

peripolikoo12

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 50χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά στη σύντροφο ενός 29χρονου, μέσα στο διαμέρισμά του στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (26/5), όταν το ζευγάρι επισκέφθηκε το σπίτι του 50χρονου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Χαριλάου.

Κάποια στιγμή, η 33χρονη γυναίκα κατευθύνθηκε προς το μπάνιο, με τον 50χρονο να την ακολουθεί και να της επιτίθεται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας της έσκισε την μπλούζα και τη θώπευσε στο στήθος, με το θύμα να καλεί σε βοήθεια.

Ο 29χρονος σύντροφός της άκουσε τις φωνές και έσπευσε στο σημείο για να τη βοηθήσει.

Κρατώντας μια σπάτουλα, επιτέθηκε στον 50χρονο, καταφέρνοντάς του χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, δέχθηκε και ο ίδιος χτυπήματα από μεταλλικό σωλήνα.

Μετά το περιστατικό, ο 50χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ συνελήφθη και ο 29χρονος.

