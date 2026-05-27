Οδοντωτός: Προσπάθεια επαναλειτουργίας τη θερινή περίοδο από τον ΟΣΕ – Τι λέει ο δήμος Καλαβρύτων

Να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου επιχειρεί ο ΟΣΕ.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας διερεύνησης των προϋποθέσεων για ασφαλή επαναλειτουργία της γραμμής κατά τη θερινή περίοδο, η «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος» απέστειλε δύο διαδοχικές επιστολές με διαφορά επτά ημερών προς τον Δήμο Καλαβρύτων ζητώντας μετ΄επιτάσεως ενημέρωση για την κατάσταση στην περιοχή του Βουραϊκού και ειδικά για το αν έχουν καταγραφεί νέα κατολισθητικά φαινόμενα ή πτώσεις βράχων κοντά στη γραμμή.

Στις δύο αυτές επιστολές, η εταιρία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδας» υπογραμμίζει ότι οι σχετικές πληροφορίες ζητούνται «στο πλαίσιο των ενεργειών του Διαχειριστή Υποδομής για την αξιολόγηση των συνθηκών ασφαλούς επαναλειτουργίας της γραμμής και ενόψει της θερινής περιόδου».

Συγκεκριμένα, ζητά ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση του αναγλύφου και των γεωμορφολογικών συνθηκών στην περιοχή του Βουραϊκού, στοιχεία για το αν έχουν καταγραφεί νέα κατολισθητικά φαινόμενα ή καταπτώσεις βράχων από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα, καθώς και επίσημη τοποθέτηση για το αν κατά την περίοδο Ιουνίου-Οκτωβρίου παρατηρείται περιορισμός των γεωδυναμικών φαινομένων λόγω των βελτιωμένων καιρικών συνθηκών.

Επίσης, ζητείται ρητά από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου να χορηγήσει «σχετική βεβαίωση ή επίσημη ενημέρωση» για τα παραπάνω ζητήματα, προκειμένου να υποστηριχθεί η αξιολόγηση των συνθηκών ασφαλούς επαναλειτουργίας της γραμμής.

Μάλιστα, επισημαίνεται ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την ασφαλή επαναλειτουργία της γραμμής, μέσω Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Γενικής Γραμματείας Δασών και ΤΕΕ για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών.

Σιωπή από το Δήμο Καλαβρύτων

Επτά ημέρες αργότερα και ενώ δεν είχε ακόμη αποσταλεί απάντηση από τον Δήμο Καλαβρύτων, η «Σιδηρόδρομοι Ελλάδας» επανήλθε με δεύτερη επιστολή-υπενθύμιση, ζητώντας εκ νέου την αποστολή της σχετικής βεβαίωσης.

Παρά όμως τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλεται από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, με κοινό στόχο τη διερεύνηση ασφαλούς επαναλειτουργίας του Οδοντωτού, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, φάνηκε να αποφεύγει τελικά, μέσω της επίσημης απάντησης του Δήμου προς τον ΟΣΕ, να βεβαιώσει όσα δημόσια υποστήριζε το προηγούμενο διάστημα.

Σε δημόσιες τοποθετήσεις του μετά την αναστολή λειτουργίας της γραμμής, εμφανιζόταν έτοιμος να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία ώστε να προχωρήσει η επαναλειτουργία του Οδοντωτού.

«Αν ο Υπουργός ζητάει την δικιά μου υπογραφή για την ευθύνη, να περνά το τρένο όπως περνά 130 χρόνια από το φαράγγι, χωρίς να έχουμε ατυχήματα από πτώσεις βράχων κλπ., εγώ αυτό το αναλαμβάνω», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά προ εβδομάδων ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, τονίζοντας παράλληλα ότι έδωσε εντολή να συνταχθεί χωρίς καθυστέρηση η σχετική επιστολή, με το περιεχόμενο που ζητήθηκε από το Υπουργείο και την υπογραφή του, προκειμένου να βρίσκεται «αύριο» στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Ωστόσο, στην απαντητική επιστολή προς τον ΟΣΕ, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων δεν παρέχει τη ζητούμενη βεβαίωση για την ασφάλεια της περιοχής από κατολισθητικά φαινόμενα, υπαναχωρώντας από όσα υποστήριζε δημόσια.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «ο Δήμος αδυνατεί να πιστοποιήσει ζητήματα γεωτεχνικής ασφάλειας σιδηροδρομικής γραμμής», ενώ στην ίδια επιστολή σημειώνεται ότι «ο Δήμος αναφέρει και δεν βεβαιώνει τον περιορισμό των φαινομένων κατά την διάρκεια των θερινών μηνών».

