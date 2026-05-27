ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 13:28
27.05.2026 11:47

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 59χρονο που έριξε γροθιά στη σύντροφό του στην πλατεία Ελευθερίας

Στη σύλληψη ενός 59χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο, μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην πλατεία Ελευθερίας, μπροστά σε περαστικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris,gr, πολίτες που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού σταμάτησαν διερχόμενο περιπολικό της Άμεσης Δράσης και ενημέρωσαν τους αστυνομικούς ότι ένας άνδρας χτυπά γυναίκα στο κέντρο της πόλης.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον 59χρονο Έλληνα, ο οποίος φέρεται να είχε χτυπήσει με γροθιά στο κεφάλι την 47χρονη σύντροφό του, υπήκοο Βουλγαρίας, ενώ συνομιλούσαν στην πλατεία.

Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό μέγαρο και συγκεκριμένα στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου. Λίγη ώρα αργότερα μετέβη εκεί και η 47χρονη γυναίκα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα ανέφερε στους αστυνομικούς ότι είχε δεχθεί κακοποίηση και στο παρελθόν από τον σύντροφό της, χωρίς ωστόσο να έχει υποβάλει καταγγελία.

Ο 59χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

