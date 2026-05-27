Ευλογιά των πιθήκων: Πρώτο κρούσμα στα Ιωάννινα – Σε καραντίνα 45χρονος

Σε συναγερμό τέθηκαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας μετά την ταυτοποίηση του πρώτου επιβεβαιωμένου περιστατικού mpox (ευλογιάς των πιθήκων) στην Ελλάδα για το 2026 στα Ιωάννινα. Ασθενής είναι ένας 45χρονος Έλληνας, ο οποίος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε αρχικά εισαχθεί σε κλινική του νοσηλευτικού ιδρύματος, ωστόσο η εμφάνιση συμπτωμάτων που κρίθηκαν ύποπτα οδήγησε τους γιατρούς στη διενέργεια εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τη μόλυνση από τον ιό mpox, με αποτέλεσμα να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

Ο 45χρονος μεταφέρθηκε στη Μονάδα Λοιμωδών Νοσημάτων του νοσοκομείου, όπου παραμένει σε καθεστώς απομόνωσης. Παράλληλα, ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών του ασθενούς. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν εμπνέει ανησυχία.

Ιογενής λοίμωξη

Η νόσος mpox βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής την περίοδο 2022-2023, όταν το ηπιότερο στέλεχος clade 2 εξαπλώθηκε εκτός των αφρικανικών χωρών όπου ενδημούσε. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι τα τέλη του 2025 είχαν καταγραφεί 160 κρούσματα στην Ελλάδα, ενώ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου τα επιβεβαιωμένα περιστατικά ξεπερνούσαν τα 25.400.

Η νόσος Mpox είναι σπάνια ιογενής λοίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Προκαλείται από τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων, που ανήκει στο γένος Orthopoxvirus. Μεταδίδεται μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου (κυρίως τρωκτικού) και σπανιότερα από κατανάλωση μη επαρκώς μαγειρεμένου κρέατος ή μέσω επαφής με το δέρμα ή το τρίχωμα μολυσμένου ζώου.

Η μετάδοση από άτομο σε άτομο γίνεται μέσω της επαφής με δερματικές βλάβες/σωματικά υγρά του πάσχοντος και ιδιαίτερα σεξουαλικής επαφής ή/και με μολυσμένα αντικείμενα, καθώς και μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων κατόπιν παρατεταμένης στενής επαφής. Ο χρόνος επώασης της νόσου είναι 6 έως 13 ημέρες με διακύμανση από 5 έως 21 ημέρες. Τα συμπτώματα της λοίμωξης περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, μυαλγίες, οσφυαλγία, λεμφαδενοπάθεια, ρίγος και εξάντληση, ενώ η πλειονότητα των κρουσμάτων είναι ήπια. Το χαρακτηριστικό εξάνθημα συνήθως εμφανίζεται 1 έως 5 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.

