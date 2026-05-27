ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 13:31
27.05.2026 12:43

Ο Πούτιν στέλνει τίγρεις στο Καζακστάν – Η «διπλωματία των ζώων» και το πυρηνικό deal

Η Ρωσία παρέδωσε στο Καζακστάν τέσσερις τίγρεις του Αμούρ, εκ των οποίων οι δύο είναι ακόμη μικρές σε ηλικία, με στόχο να βοηθήσει τη χώρα να αποκαταστήσει τον πληθυσμό τους.

Την ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε άρθρο του που δόθηκε στη δημοσιότητα ενόψει της επίσκεψής του στη χώρα της Κεντρικής Ασίας αυτήν την εβδομάδα.

Τέσσερις τίγρεις από τη ρωσική Άπω Ανατολή

Τα τέσσερα ζώα αιχμαλωτίστηκαν στην περιφέρεια του Χαμπάροφσκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή, και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Καζακστάν, όπως δήλωσε χθες, Τρίτη, ο Πούτιν στον ιστότοπο του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τίγρεις πρόκειται σύντομα να απελευθερωθούν στο φυσικό περιβάλλον.

Το Καζακστάν επιχειρεί να αποκαταστήσει τον πληθυσμό τίγρεων στην Κεντρική Ασία και θεωρεί την τίγρη του Αμούρ στενό συγγενή της τίγρης της Κασπίας, είδος που έχει εξαφανιστεί.

Η ρωσική κίνηση ενισχύει τον αριθμό των ζώων αυτών στη χώρα, όπου είχαν σταλεί προηγουμένως τίγρεις από την Ολλανδία.

Η «διπλωματία των ζώων» του Πούτιν

Η χρήση ζώων για την προώθηση διπλωματικών προσπαθειών δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για τον Πούτιν.

Το 2022, η Ρωσία έστειλε 30 γκρι καθαρόαιμα άλογα στη Βόρεια Κορέα, την περίοδο που οι δύο χώρες ενίσχυαν τους δεσμούς τους μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν είναι γνωστός για τις ιππευτικές του ικανότητες.

Στενός σύμμαχος της Μόσχας το Καζακστάν

Το Καζακστάν, πλούσιο σε ενεργειακούς πόρους και κρίσιμης σημασίας ορυκτά, συνορεύει με τη Ρωσία και αποτελεί στενό σύμμαχο της Μόσχας σε μια περιοχή όπου η Κίνα και οι ΗΠΑ επεκτείνουν επίσης την επιρροή τους.

Κατά την επίσκεψή του, ο Πούτιν θα επιβλέψει την υπογραφή συμφωνίας που θα ορίζει τις παραμέτρους για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Καζακστάν, το οποίο σήμερα δεν παράγει πυρηνική ενέργεια.

Στο τραπέζι και το ρωσικό πετρέλαιο προς την Κίνα

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, στις συνομιλίες θα τεθούν επίσης οι προσπάθειες για την ενίσχυση της διαμετακόμισης ρωσικού πετρελαίου προς την Κίνα μέσω του Καζακστάν.

