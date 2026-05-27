Το δυσθεώρητο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2020-2025 οφείλουν στα ΕΛΤΑ υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, προκαλώντας αφενός μεν οικονομική ασφυξία στην εταιρεία και αφετέρου στρέβλωση στον ανταγωνισμό.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα ΕΛΤΑ, εξαιτίας της συστηματικής και διαχρονικής ασυνέπειας του Ελληνικού Δημοσίου ως προς την αποζημίωση του κόστους παροχής της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (ΚΤΥ), με σοβαρές συνέπειες στην εξυπηρέτηση των πολιτών και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού.

Με την οφειλή των 40 εκατ. ευρώ, το Ελληνικό Δημόσιο είναι ο μεγαλύτερος οφειλέτης της Εταιρείας.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωση καταπέλτη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών, «η πρακτική αυτή προκαλεί ασύμμετρη οικονομική επιβάρυνση για τα ΕΛΤΑ και συνθήκες έμμεσης στρέβλωσης του ανταγωνισμού, καθώς εκατοντάδες άλλες εταιρείες δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά χωρίς αντίστοιχες υποχρεώσεις, απολαμβάνοντας στην πράξη αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

Και προσθέτει στην ανακοίνωση ότι «παρόλα αυτά, τα ΕΛΤΑ δέχονται τους αυστηρότερους ελέγχους και πρόστιμα, καθώς και καταγγελίες από ανταγωνιστές για ευνοϊκή μεταχείριση. Επιπλέον, η Εταιρεία στερείται για περισσότερο από δύο δεκαετίες κρίσιμους επενδυτικούς πόρους, καθώς δεν έχει λάβει καμία χρηματοδότηση από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, παρά τις σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες ελληνικές και ευρωπαϊκές Αρχές. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία καλούνται να ανταγωνιστούν σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά, όπου οι λοιποί πάροχοι επενδύουν συστηματικά σε τεχνολογίες, δίκτυα και υποδομές, επιλέγοντας τα κερδοφόρα τμήματα, ενώ τα ίδια, ως εταιρεία σε μια ελεύθερη αγορά και ταυτόχρονα Φορέας ΚΤΥ, αποδυναμώνονται».

Η ΠΟΣΤ εξηγεί αναλυτικά πώς διαμορφώνεται η συνθήκη για τα ΕΛΤΑ:

«Η δυσμενής για τα ΕΛΤΑ κατάσταση στρέφεται κατ’ επέκταση κατά της ΚΤΥ και της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής που αυτή καλείται να εξυπηρετήσει, ιδιαίτερα στην περιφέρεια και στις απομακρυσμένες περιοχές. Η συστηματική υποχρηματοδότηση του Φορέα ΚΤΥ υπονομεύει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου παροχής καθολικής ταχυδρομικής εξυπηρέτησης και δημιουργεί συνθήκες στρέβλωσης του ανταγωνισμού, με σοβαρές επιπτώσεις για τους πολίτες και τους εργαζομένους. Επισημαίνουμε ότι η παροχή ΚΤΥ και η κάλυψη του κόστους της δεν είναι επιλογή. Είναι υποχρέωση του Κράτους και συνδέεται ευθέως με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις συνταγματικές αρχές του κοινωνικού κράτους και της προστασίας των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος. Η αποδυνάμωσή της, με οποιονδήποτε τρόπο, εμποδίζει την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες επικοινωνίας και πληροφόρησης, οδηγώντας σε αποκλεισμούς.

Η τήρηση του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Δικαίου επιβάλλει:

1. Την άμεση καταβολή του συνόλου των οφειλόμενων ποσών

2. Την πλήρη και έγκαιρη αποζημίωση της ΚΤΥ

3. Τη διασφάλιση σταθερού και επαρκούς χρηματοδοτικού πλαισίου για τον Φορέα ΚΤΥ

4. Την ενίσχυση επενδύσεων εκσυγχρονισμού και ψηφιακού μετασχηματισμού 5. Τη βελτίωση και πλήρη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου

Η διατήρηση ισχυρού, βιώσιμου και λειτουργικού ταχυδρομικού δικτύου δεν αποτελεί μόνο οικονομική επιλογή, αλλά και εθνική στρατηγική για μια βασική υποδομή, καθώς και ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής συνοχής. Η Π.Ο.Σ.Τ. θα συνεχίσει να αγωνίζεται με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα για την προάσπιση του ιστορικού ρόλου των ΕΛΤΑ και της προοπτικής τους, του δικαιώματος όλων των πολιτών σε καθολική, ποιοτική και προσιτή ταχυδρομική εξυπηρέτηση, καθώς και των δικαιωμάτων των εργαζομένων για ποιοτικές και αξιοπρεπώς αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε μια σύγχρονη και βιώσιμη επιχείρηση, κρίσιμης σημασίας για την κοινωνία και την οικονομία».