Γεραπετρίτης: «Το casus belli είναι τεράστιο βαρίδι για την Τουρκία»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή της θέση και αποτελεί σήμερα «πρωταγωνιστή των εξελίξεων» εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤnews, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αναφέρθηκε στις εξελίξεις που αφορούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, το ζήτημα του casus belli, τις συζητήσεις με την Άγκυρα, αλλά και την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

«Η Ελλάδα είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων»

Απαντώντας στα δημοσιεύματα και τις αναλύσεις που εκφράζουν ανησυχία για πιθανή αναβάθμιση της Τουρκίας στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Άγκυρας, ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα.

Όπως είπε, «η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ και έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί με αξιοπιστία, δύναμη και πειθώ».

Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, σημείωσε ότι «πολλά από όσα γράφτηκαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», υπογραμμίζοντας πως, παρά το ενδιαφέρον γύρω από τα τουρκικά εξοπλιστικά προγράμματα, «κανείς δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση. Όλα τα υπόλοιπα είναι εικασίες».

Ο υπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη σε κομβικά εξοπλιστικά προγράμματα, όπως τα F-35 και η αναβάθμιση των F-16, προσθέτοντας πως «η Ελλάδα όχι απλώς δεν είναι θεατής, αλλά είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων» και διαβεβαίωσε ότι «γίνονται όλες οι ενέργειες για την ενδυνάμωση της πατρίδας μας».

Παράλληλα, αντιπαρέβαλε τη σημερινή εικόνα με εκείνη του 2019, υποστηρίζοντας ότι τότε η Ελλάδα βρισκόταν εκτός του προγράμματος των F-35, ενώ σήμερα έχει ενισχύσει ουσιαστικά τη στρατιωτική της ισχύ και διαθέτει, όπως είπε, «περιφερειακή αλλά και παγκόσμια ισχύ».

Casus belli: «Είναι ένα τεράστιο βαρίδι στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας»

Ειδική αναφορά έκανε ο υπουργός Εξωτερικών στο casus belli, το οποίο χαρακτήρισε «τεράστιο βαρίδι στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, αλλά και στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση».

Όπως τόνισε, «δεν νοείται σήμερα, υπό τον Χάρτη και το Καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκπεφρασμένη αιτία πολέμου για την άσκηση νόμιμου δικαιώματος».

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του casus belli από την τουρκική πλευρά, σημειώνοντας πως «όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά είναι και οφειλόμενο».

«Δεν νοείται σήμερα χώρα που θέλει να συμπράττει στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας», πρόσθεσε.

«Το να μη συζητάμε με την Τουρκία θα ήταν πολιτική καταστροφής»

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, ο υπουργός υποστήριξε ότι η επιλογή του διαλόγου αποτελεί διαχρονική πρακτική όλων των ελληνικών κυβερνήσεων.

«Το να μην συζητάμε καθόλου με την Τουρκία είναι πραγματικά μια πολιτική καταστροφής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις επικρίσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και έξι κύκλοι διερευνητικών επαφών.

«Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία και καλώς έπρατταν», υπογράμμισε.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η Ελλάδα ωφελείται από τον διάλογο, εκτιμώντας πως «από την τελευταία τριετία και τη συζήτηση που γίνεται με την Τουρκία, η Ελλάδα έχει βγει απολύτως ωφελημένη».

«Τα περί μυστικής διπλωματίας είναι αποκυήματα της φαντασίας»

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί ύπαρξης μυστικών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, ο κ. Γεραπετρίτης απέρριψε κατηγορηματικά τους σχετικούς ισχυρισμούς.

«Τα περί μυστικής διπλωματίας είναι αποκυήματα της φαντασίας ορισμένων, οι οποίοι απλώς προσπαθούν να θέσουν προβλήματα στην ελληνική διπλωματία», είπε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ενημερώνει συστηματικά τη Βουλή, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και τους πολιτικούς αρχηγούς.

«Δεν υπάρχει οτιδήποτε μυστικό», τόνισε, προσθέτοντας ότι «στη σημερινή εποχή, όταν όλα καθίστανται δημόσια, η συζήτηση περί μυστικής διπλωματίας είναι εκτός πραγματικότητας».

Η απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα για τα F-35 και την εξωτερική πολιτική

Ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε και στις πρόσφατες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για «εθνική ήττα» αναφορικά με την υπόθεση των F-35.

«Όχι απλώς δεν υφίσταται καμία ήττα, αλλά υπάρχουν διαρκείς νίκες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής», ανέφερε.

Ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός στηρίζει, όπως είπε, «το αφήγημα της πολιτικής του νεκρανάστασης στη λήθη των Ελλήνων πολιτών», ενώ χαρακτήρισε «ψευδές» τον ισχυρισμό ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η Τουρκία δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα των F-35.

Όπως ανέφερε, «καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του κ. Τσίπρα η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα των F-35 και μία από τις εννέα χώρες που συμμετείχαν στην παραγωγή του αεροσκάφους πέμπτης γενιάς», επισημαίνοντας ότι η αποπομπή της από το πρόγραμμα έγινε στα τέλη του 2019, μετά την προμήθεια ρωσικών οπλικών συστημάτων.

Αντίθετα, υποστήριξε ότι επί της σημερινής κυβέρνησης «η Ελλάδα εισήλθε στο πρόγραμμα των F-35, ενώ η Τουρκία εξήλθε από αυτό».

«Η Ελλάδα ενίσχυσε τις εθνικές της θέσεις μέσα στη δυσκολότερη διεθνή συγκυρία»

Ο υπουργός παρέθεσε σειρά ενεργειών που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενίσχυσαν τη γεωπολιτική θέση της χώρας, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, την επέκταση των χωρικών υδάτων, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την ενίσχυση της εθνικής άμυνας, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων έρευνας υδρογονανθράκων και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης των νησιών.

Όπως υποστήριξε, όλα αυτά έγιναν «στη δυσκολότερη συγκυρία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», με δύο πολέμους μεγάλης κλίμακας στην ευρύτερη περιοχή και έντονη γεωπολιτική αστάθεια.

«Η Ελλάδα, με συνεπή πολιτική, έχει καταφέρει να βρεθεί στο προσκήνιο και να ενισχύσει τις εθνικές της θέσεις», ανέφερε.

Κάνοντας, τέλος, σύγκριση με την περίοδο 2015-2019, αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό, σημειώνοντας ότι τότε «ενάμιση εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες ήρθαν στην Ελλάδα», ενώ σήμερα, όπως είπε, «οι μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία έχουν σχεδόν μηδενιστεί, οι δομές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι πρακτικά άδειες και δεκάδες χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται τα νησιά μέσω του συστήματος της ταχείας θεώρησης εισόδου».

«Όποιος θέλει να κρίνει, ας συγκρίνει. Τα αποτελέσματα είναι αντικειμενικά και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Χατζηδάκης: Στις αρχές της εβδομάδας οι ανακοινώσεις για τις εκπτώσεις στα καύσιμα

Ο «Γιάννης», το «θεριό» και ο νέος δικομματισμός

Ο κλιματισμός είναι κόστος