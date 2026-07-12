search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.07.2026 12:10
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.07.2026 11:19

Παρά τις διαμαρτυρίες του… Αλέξη Σπυρόπουλου ο διαιτητής… επέμεινε και ακύρωσε γκολ της Νορβηγίας

12.07.2026 11:19
agglia_norvigia

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συμβαίνουν κι αυτά. Ενώ ο αθλητικός δημοσιογράφος της ΕΡΤ Αλέξης Σπυρόπουλος, που σχολίαζε τον αγώνα Νορβηγία – Αγγλία διαμαρτυρήθηκε έντονα για την ακύρωση του γκολ που πέτυχαν οι Σκανδιναβοί στις αρχές του β’ ημιχρόνου στον τρίτο προημιτελικό του μουντιάλ.

Μάλιστα ο Γάλλος Κλεμάντ Τουρπέν (αυτός ήταν ο διαιτητής) είχε το θράσος να πάει στο VAR, – παρότι ο Σπυρόπουλος είχε απόλυτη άποψη για τη φάση -και να εκτιμήσει ότι ο Χάαλαντ έκανε φάουλ σε αντίπαλό του αμυντικό (Άντερσον), πριν ο Χέγκεμ νικήσει τον Πίκφορντ. Ενώ, κατά τον Σπυρόπουλο, το… σπρωξιματάκι που έκανε με τα δύο χέρια ο Χάαλαντ για να πάρει την κρίσιμη πλεονεκτική θέση, ήταν απλό άγγιγμα στο στήθος του Άρτερσον, κάτι σαν φιλική χειρονομία που κάνουμε όλοι όταν βλέπουμε κάποιον μετά από καιρό.

Λογικό λοιπόν και αναμενόμενο, αφού δεν εισακούστηκε από τον Τουρπέν, καθόλη τη διάρκεια του υπόλοιπου ματς (κανονική διάρκεια και παράταση) και με κάθε ευκαιρία ο Σπυρόπουλος να θυμίζει τη φάση του 55’, κάνοντας τα νεύρα των τηλεθεατών ολίγον… τσατάλια βέβαια.

Καλό είναι πάντως, όταν μεταδίδει ο Σπυρόπουλος να ενημερώνονται οι διαιτητές ότι πρέπει να τον ρωτάνε…

Διαβάστε επίσης:

Ντίνος Σιωμόπουλος – Στέλλα Γκαντώνα: Το φινάλε και η δέσμευση για την 7η σεζόν (Video)

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής

Τηλεθέαση: Στα ύψη η ΕΡΤ2 λόγω του Μουντιάλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aspropyrgos_00
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας εγκαυματίας

voloudaki_sin8ima
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι», διαμηνύει η Σέβη Βολουδάκη για τα συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της

usa_iran_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

«Έχουμε τον έλεγχο του Ορμούζ» λέει το Ιράν, μετά τα χτυπήματα σε δύο πλοία – Επιθέσεις και νέες απειλές

mylwnas
BUSINESS

Π. Μυλωνάς: Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες ποιοτικές επενδύσεις και ισχυρότερες κεφαλαιαγορές για να αναπτυχθεί

agglia_norvigia
MEDIA

Παρά τις διαμαρτυρίες του… Αλέξη Σπυρόπουλου ο διαιτητής… επέμεινε και ακύρωσε γκολ της Νορβηγίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-new
MEDIA

Τι τηλεθέαση έκανε το «Σόι Σου» στο φινάλε

norwayEngland (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Στους «4» με ολική ανατροπή η Αγγλία, νίκησε την Νορβηγία 2-1 στην παράταση - Ήρωας ο Μπέλιγχαμ με δύο γκολ

argyros-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού είναι το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ στα charts του Billboard (Video)

pensioner
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «παράδοξο» του επιδόματος των 300 ευρώ - Μένουν εκτός, λόγω ηλικίας, 473.000 συνταξιούχοι

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Τα κενά της νέας ρύθμισης προκαλούν αντιδράσεις στους δικαιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.07.2026 12:06
aspropyrgos_00
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας εγκαυματίας

voloudaki_sin8ima
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι», διαμηνύει η Σέβη Βολουδάκη για τα συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της

usa_iran_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

«Έχουμε τον έλεγχο του Ορμούζ» λέει το Ιράν, μετά τα χτυπήματα σε δύο πλοία – Επιθέσεις και νέες απειλές

1 / 3