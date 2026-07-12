Παρά τις διαμαρτυρίες του… Αλέξη Σπυρόπουλου ο διαιτητής… επέμεινε και ακύρωσε γκολ της Νορβηγίας

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Συμβαίνουν κι αυτά. Ενώ ο αθλητικός δημοσιογράφος της ΕΡΤ Αλέξης Σπυρόπουλος, που σχολίαζε τον αγώνα Νορβηγία – Αγγλία διαμαρτυρήθηκε έντονα για την ακύρωση του γκολ που πέτυχαν οι Σκανδιναβοί στις αρχές του β’ ημιχρόνου στον τρίτο προημιτελικό του μουντιάλ.

Μάλιστα ο Γάλλος Κλεμάντ Τουρπέν (αυτός ήταν ο διαιτητής) είχε το θράσος να πάει στο VAR, – παρότι ο Σπυρόπουλος είχε απόλυτη άποψη για τη φάση -και να εκτιμήσει ότι ο Χάαλαντ έκανε φάουλ σε αντίπαλό του αμυντικό (Άντερσον), πριν ο Χέγκεμ νικήσει τον Πίκφορντ. Ενώ, κατά τον Σπυρόπουλο, το… σπρωξιματάκι που έκανε με τα δύο χέρια ο Χάαλαντ για να πάρει την κρίσιμη πλεονεκτική θέση, ήταν απλό άγγιγμα στο στήθος του Άρτερσον, κάτι σαν φιλική χειρονομία που κάνουμε όλοι όταν βλέπουμε κάποιον μετά από καιρό.

Λογικό λοιπόν και αναμενόμενο, αφού δεν εισακούστηκε από τον Τουρπέν, καθόλη τη διάρκεια του υπόλοιπου ματς (κανονική διάρκεια και παράταση) και με κάθε ευκαιρία ο Σπυρόπουλος να θυμίζει τη φάση του 55’, κάνοντας τα νεύρα των τηλεθεατών ολίγον… τσατάλια βέβαια.

Καλό είναι πάντως, όταν μεταδίδει ο Σπυρόπουλος να ενημερώνονται οι διαιτητές ότι πρέπει να τον ρωτάνε…

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