Τηλεθέαση Σαββάτου: Εκτοξεύτηκε στο 48,9% η ΕΡΤ1 με τον αγώνα Αγγλία – Νορβηγία

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Σάρωσε στην τηλεθέαση, το βράδυ του Σαββάτου, η ΕΡΤ1.
Ο προημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αγγλία και τη Νορβηγία καθήλωσε τους τηλεθεατές και έδωσε στην ΕΡΤ1 την πρωτιά με εντυπωσιακά ποσοστά, που άγγιξαν ακόμη και το 48,9% στο δυναμικό κοινό.
Ειδικότερα, ο αγώνας που κέρδισαν τα τρία λιοντάρια έκανε μέσο όρο 37,8% στο δυναμικό κοινό και 48,9% στο τέταρτο 01:45 – 02:00.
Στο γενικό σύνολο, ο αγώνας είχε μέσο όρο 35,3%, φτάνοντας μέχρι το 46,8% στο τέταρτο 01:45 – 02:00.
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