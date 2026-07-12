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12.07.2026 12:27

Τηλεθέαση Σαββάτου: Εκτοξεύτηκε στο 48,9% η ΕΡΤ1 με τον αγώνα Αγγλία – Νορβηγία

12.07.2026 12:27
agglia_mundial

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Σάρωσε στην τηλεθέαση, το βράδυ του Σαββάτου, η ΕΡΤ1.

Ο προημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αγγλία και τη Νορβηγία καθήλωσε τους τηλεθεατές και έδωσε στην ΕΡΤ1 την πρωτιά με εντυπωσιακά ποσοστά, που άγγιξαν ακόμη και το 48,9% στο δυναμικό κοινό.

Ειδικότερα, ο αγώνας που κέρδισαν τα τρία λιοντάρια έκανε μέσο όρο 37,8% στο δυναμικό κοινό και 48,9% στο τέταρτο 01:45 – 02:00.

Στο γενικό σύνολο, ο αγώνας είχε μέσο όρο 35,3%, φτάνοντας μέχρι το 46,8% στο τέταρτο 01:45 – 02:00.

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