Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Αναδρομικά για 700.000 συνταξιούχους

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Πώς τους έπιασαν 16 χρόνια μετά

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Θεατές στο παζάρι

Real news: Κόκκινη γραμμή η άρση του casus belli

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Θερινές αυταπάτες Μητσοτάκη

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Πακέτο ΔΕΘ με εκπλήξεις για συνταξιούχους και επαγγελματίες

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Στο στόχαστρο του Predator στελέχη ΕΥΠ-ΕΛ.ΑΣ.

ΕΣΤΙΑ: Κλείνει την Βουλή τον Ιούλιο!

Documento: Σύμβουλος για την ασφάλεια ποιων;

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Το παρασκήνιο του παζαριού για τα F-35

Κυριακάτικη ΚONTRA: Ενας Αδωνις στον βόρβορο της τοξικότητας…

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