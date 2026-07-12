Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Αναδρομικά για 700.000 συνταξιούχους
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Πώς τους έπιασαν 16 χρόνια μετά
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Θεατές στο παζάρι
Real news: Κόκκινη γραμμή η άρση του casus belli
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Θερινές αυταπάτες Μητσοτάκη
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Πακέτο ΔΕΘ με εκπλήξεις για συνταξιούχους και επαγγελματίες
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Στο στόχαστρο του Predator στελέχη ΕΥΠ-ΕΛ.ΑΣ.
ΕΣΤΙΑ: Κλείνει την Βουλή τον Ιούλιο!
Documento: Σύμβουλος για την ασφάλεια ποιων;
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Το παρασκήνιο του παζαριού για τα F-35
Κυριακάτικη ΚONTRA: Ενας Αδωνις στον βόρβορο της τοξικότητας…
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