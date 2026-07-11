«Νωρίς Νωρίς» κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τη νέα σεζόν (Video)

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«Νωρίς νωρίς» κυκλοφόρησε η ΕΡΤ το πρώτο τρέιλερ της εκπομπής που επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με τη νέα σεζόν.

Λίγες ώρες μετά το φινάλε της φετινής σεζόν, η δημοσία τηλεόραση επιβεβαίωσε πως η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης θα συνεχίσουν και τη νέα χρονιά στο τιμόνι της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης.

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