ΣΥΡΙΖΑ: Ομόφωνη απόφαση για επαναφορά Πολάκη στην ΚΟ και προετοιμασία για κάθοδο στις εκλογές έλαβε η ΚΕ

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Σε απόφαση 4 σημείων κατέληξε η Κεντρική Επιτροπή που συγκλήθηκε με πρωτοβουλία των μελών του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ οποίων και τα στελέχη όπως οι Πολάκης, Παππάς και Δούρου. Στη συνεδρίαση μετείχαν 81 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, δια ζώσης, και 59 μέλη μέσω zoom, δηλαδή «πιάστηκε» η απαρτία με 140 μέλη.

Το ψήφισμα- απόφαση, το οποίο τη Δευτέρα θα τεθεί στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας που έχει συγκαλέσει η Αναπληρώτρια Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, εγκρίθηκε με ομοφωνία. Μεταξύ άλλων, ελήφθη πολιτική απόφαση για την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο οποίος εκ νέου δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος για πρόεδρος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ανατρέποντας δε την προηγούμενη απόφαση επί Φάμμελου – της 6ης Ιουνίου – ξεκαθαρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την άρνηση συνεργασίας από τον Αλέξη Τσίπρα, θα αρχίσει την προετοιμασία για την κάθοδό του στις επικείμενες εθνικές εκλογές.

Το κείμενο της απόφασης

Σύμφωνα με το κείμενο απόφασης που ανέγνωσε ο Νίκος Παππάς εξερχόμενος της συνεδρίασης η «έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου στο όνομα της ενότητας της συνέχειας και της ανάκαμψης του κόμματος υπερψήφισε ομόφωνα τα παρακάτω.

Πρώτον, αποφασίζει τη συνέχιση των εργασιών της για το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου του 2026.

Δεύτερον, διαπιστώνει ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει εκ των πραγμάτων καταστεί κενή περιεχομένου μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προοπτική.

Τρίτον, καλεί την πολιτική γραμματεία, σύμφωνα με το καταστατικό, να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας.

Τέταρτον, διαπιστώνει την πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα».

Πολάκης: Θα είμαι υποψήφιος πρόεδρος – Ιστορική η σημερινή συνεδρίαση

«Το σημερινό ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η οποία απέτρεψε τη λυσσώδη προσπάθεια της αναπληρώτηριας γραμματέως και της Υπεύθυνης του Οργανωτικού να μην γίνει η συνεδρίαση», υπογράμμισε ο Παύλος Πολάκης εξερχόμενος της συνεδρίασης.

«Η συνεδρίαση έγινε με απαρτία και πρακτικά αποφάσισε την ακύρωση της προηγούμενης καταστροφικής απόφασης της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η ΚΕ «διατάζει την Πολιτική Γραμματεία της Δευτέρας να ορίσει τον οδικό χάρτη για την προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και βέβαια καλεί και αποφασίζει την επιστροφή μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ»

«Νομίζω ότι μετά από αυτή την απόφαση δρομολογούνται οι διαδικασίες για να ξανασταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του και να αποτελέσει τον κορμό μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας με βαθύ προγραμματικό περιεχόμενο για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος», κατέληξε ο Π. Πολάκης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της ΚΟ.

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