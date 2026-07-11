Άργος: Η στιγμή των πυροβολισμών κατά του 20χρονου από αστυνομικούς – Συγκλονιστικό ντοκουμέντο (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο, από την καταδίωξη του 20χρονου από αστυνομικούς στο Άργος και τους πυροβολισμούς κατά του νεαρού, παρουσίασε το MEGΑ.

Είναι η στιγμή που οι δύο αστυνομικοί καταδιώκουν και πυροβολούν τον 20χρονο.

Η πρώτη σειρήνα ακούγεται όταν το ρολόι της κάμερας δείχνει 00:54:30. Οι πρώτες σφαίρες πέφτουν λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα, στις 00:55:23.

Στον χώρο βρέθηκαν 13 κάλυκες, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», οι πυροβολισμοί είναι τουλάχιστον 21.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος

Η κατάσταση της υγείας του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ το τι πραγματικά συνέβη στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, στον παράδρομο της Εθνικής Άργους, θα φωτίσει τη βαλλιστική έρευνα και την ιατροδικαστική εξέταση, τα αποτελέσματα των οποίων θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στο Θριάσιο Νοσοκομείο: Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα

Βάγια Νέστορα: Δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στους τρεις συλληφθέντες για την φονική εμπρηστική επίθεση

Γιαννιτσά: Κάθειρξη 7 ετών και 3 μηνών σε γιατρό για τον θάνατο 14χρονης από χειρουργείο γαστρικού δακτυλίου