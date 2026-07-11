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11.07.2026 18:59

Άιφελ, Λούβρο και μουσείο Ορσέ έκλεισαν νωρίτερα εξαιτίας του νέου καύσωνα

11.07.2026 18:59
France

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Ο πύργος του Άιφελ κλείνει σήμερα και αύριο, Κυριακή, νωρίτερα, στις 16:00 αντί στις 00:45, «εξαιτίας της πρόγνωσης για υψηλές θερμοκρασίες», ανακοίνωσε σήμερα μέσω του ιστότοπού του η εταιρεία που διαχειρίζεται το περίφημο αυτό μνημείο του Παρισιού.

Τα δύο διασημότερα μουσεία της γαλλικής πρωτεύουσας, το Λούβρο και το Ορσέ, έλαβαν παρόμοια μέτρα. Το πρώτο έκλεισε στις 16:00 μέχρι και τη Δευτέρα. Το δεύτερο έκλεισε στις 17:00 μέχρι την Τετάρτη.

Το Λούβρο επισημαίνει ότι, «αν και είναι με φυσικό τρόπο ανθεκτικό σε ορισμένα τμήματα της αρχιτεκτονικής του» στις υψηλές θερμοκρασίες και τον ήλιο, παραμένει «ευαίσθητο» και «όχι επαρκώς προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή», σύμφωνα με την ανακοίνωση του μουσείου στον ιστότοπό του.

Το Λούβρο κάνει λόγο για «άνοδο της θερμοκρασίας σε ορισμένες ζώνες, η οποία δεν εγγυάται πλέον την άνεση των επισκεπτών, ούτε των εργαζομένων».

Το μουσείο του Ορσέ εξήγησε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο πως θέλει «να εγγυηθεί την καλή υποδοχή του κοινού, αποφεύγοντας την υπερβολική αναμονή έξω τις πιο θερμές ώρες», αλλά επίσης «να διαφυλάξει τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού» και «να φροντίσει για την καλή συντήρηση των έργων».

Το ένα τέταρτο της Γαλλίας βρίσκεται σε κόκκινη επιφυλακή εξαιτίας ενός καύσωνα που ευνοεί επίσης τις πυρκαγιές σ’ αυτό το πρώτο σαββατοκύριακο κατά το οποίο αναχωρούν μαζικά παραθεριστές.

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