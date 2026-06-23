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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

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23.06.2026 11:15

Γαλλία: Ο καύσωνας «έκλεισε» και πυρηνικό σταθμό

23.06.2026 11:15
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Φωτογραφία αρχείου

Την διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Γκολφές της Γαλλίας εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του σταθμού.

Η άνοδος της θερμοκρασίας στον ποταμό Γκαρόν

Ο σταθμός διαθέτει δύο αντιδραστήρες πεπιεσμένου ύδατος ισχύος 1,3 GW και χρησιμοποιεί τα ύδατα του ποταμού Γκαρόν (Γαρούνας) για την ψύξη των αντιδραστήρων του.

Η διακοπή της λειτουργίας κρίθηκε απαραίτητη λόγω των εξής δεδομένων:

  • Προληπτική παύση: Η λειτουργία του ενός αντιδραστήρα σταμάτησε λίγο πριν από τα μεσάνυκτα προληπτικά, εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας των υδάτων του Γκαρόν στους 28°C.
  • Κατάσταση αντιδραστηρίων: Ο πρώτος αντιδραστήρας βρισκόταν ήδη εκτός λειτουργίας για συντήρηση.
  • Προστασία του οικοσυστήματος: Απόφαση του 2006 προβλέπει ότι η θερμοκρασία των υδάτων του ποταμού δεν πρέπει να ξεπεράσει τους 28°C μετά τις εκροές του σταθμού για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας.

Οι επιπτώσεις του καύσωνα στην πυρηνική παραγωγή

Οι 57 πυρηνικοί αντιδραστήρες της Γαλλίας πρέπει να ψύχονται σε μόνιμη βάση, εξ ου και η εγκατάστασή τους κοντά σε ποταμούς ή στην θάλασσα.

Σε περίπτωση ισχυρής ζέστης, η αύξηση της θερμοκρασίας των ποταμών είναι πιθανόν να αναγκάσει την εταιρεία διαχείρισης της ενέργειας EDF να περιορίσει έως και να διακόψει την παραγωγή για την αποφυγή περαιτέρω θέρμανσης των υδάτων.

Το κύμα καύσωνα που πλήττει την Γαλλία έχει ήδη αναγκάσει την EDF να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο μείωσης της παραγωγής και σε άλλους πυρηνικούς σταθμούς.

Κλιματική αλλαγή και οι προβλέψεις για το 2035 και το 2050

Σε κανονικές συνθήκες, οι διακοπές λειτουργίας ή η επιβολή περιορισμών για περιβαλλοντικούς λόγους έχουν περιορισμένες συνέπειες στην πυρηνική παραγωγή, με την ετήσια μείωση να είναι της τάξεως του 0,3%.

Σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής όμως, και χωρίς προσαρμογές, ο ετήσιος μέσος όρος αναμένεται να αυξηθεί:

Έτος / ΣυνθήκεςΕτήσιος Μέσος Όρος Μείωσης Παραγωγής
Κανονικές Συνθήκες0,3%
20351,4%
20501,5%

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Γιατί έκλεισε ο αντιδραστήρας στον σταθμό του Γκολφές;

Έκλεισε προληπτικά λίγο πριν από τα μεσάνυκτα επειδή η θερμοκρασία των υδάτων του ποταμού Γκαρόν ανέβηκε στους 28°C. Σύμφωνα με απόφαση του 2006, η θερμοκρασία δεν πρέπει να ξεπερνά αυτό το όριο μετά τις εκροές του σταθμού, ώστε να προστατεύεται η πανίδα και η χλωρίδα.

Γιατί οι πυρηνικοί αντιδραστήρες της Γαλλίας βρίσκονται κοντά σε ποτάμια ή θάλασσα;

Επειδή οι 57 πυρηνικοί αντιδραστήρες της χώρας έχουν ανάγκη από ψύξη σε μόνιμη βάση.

Τι συμβαίνει στην παραγωγή της EDF σε περιπτώσεις ισχυρής ζέστης;

Η αύξηση της θερμοκρασίας των ποταμών μπορεί να αναγκάσει την EDF να περιορίσει ή και να διακόψει την παραγωγή, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω θέρμανση των υδάτων.

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