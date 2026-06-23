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Την διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Γκολφές της Γαλλίας εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του σταθμού.
Ο σταθμός διαθέτει δύο αντιδραστήρες πεπιεσμένου ύδατος ισχύος 1,3 GW και χρησιμοποιεί τα ύδατα του ποταμού Γκαρόν (Γαρούνας) για την ψύξη των αντιδραστήρων του.
Η διακοπή της λειτουργίας κρίθηκε απαραίτητη λόγω των εξής δεδομένων:
Οι 57 πυρηνικοί αντιδραστήρες της Γαλλίας πρέπει να ψύχονται σε μόνιμη βάση, εξ ου και η εγκατάστασή τους κοντά σε ποταμούς ή στην θάλασσα.
Σε περίπτωση ισχυρής ζέστης, η αύξηση της θερμοκρασίας των ποταμών είναι πιθανόν να αναγκάσει την εταιρεία διαχείρισης της ενέργειας EDF να περιορίσει έως και να διακόψει την παραγωγή για την αποφυγή περαιτέρω θέρμανσης των υδάτων.
Το κύμα καύσωνα που πλήττει την Γαλλία έχει ήδη αναγκάσει την EDF να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο μείωσης της παραγωγής και σε άλλους πυρηνικούς σταθμούς.
Σε κανονικές συνθήκες, οι διακοπές λειτουργίας ή η επιβολή περιορισμών για περιβαλλοντικούς λόγους έχουν περιορισμένες συνέπειες στην πυρηνική παραγωγή, με την ετήσια μείωση να είναι της τάξεως του 0,3%.
Σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής όμως, και χωρίς προσαρμογές, ο ετήσιος μέσος όρος αναμένεται να αυξηθεί:
|Έτος / Συνθήκες
|Ετήσιος Μέσος Όρος Μείωσης Παραγωγής
|Κανονικές Συνθήκες
|0,3%
|2035
|1,4%
|2050
|1,5%
Έκλεισε προληπτικά λίγο πριν από τα μεσάνυκτα επειδή η θερμοκρασία των υδάτων του ποταμού Γκαρόν ανέβηκε στους 28°C. Σύμφωνα με απόφαση του 2006, η θερμοκρασία δεν πρέπει να ξεπερνά αυτό το όριο μετά τις εκροές του σταθμού, ώστε να προστατεύεται η πανίδα και η χλωρίδα.
Επειδή οι 57 πυρηνικοί αντιδραστήρες της χώρας έχουν ανάγκη από ψύξη σε μόνιμη βάση.
Η αύξηση της θερμοκρασίας των ποταμών μπορεί να αναγκάσει την EDF να περιορίσει ή και να διακόψει την παραγωγή, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω θέρμανση των υδάτων.
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