search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2026 19:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.07.2026 19:01

Tο viral βίντεο από γάμο στην Κρήτη: Κουμπάρος δεν έφτανε να αλλάξει τα στέφανα και τον σήκωσαν στα χέρια

11.07.2026 19:01
gamos1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα αστείο γεγονός έλαβε χώρα σε γάμο στην Κρήτη όταν ο κουμπάρος πήγε να αλλάξει τα στέφανα και συνειδητοποίησε ότι δεν έφτανε λόγω ύψους, με αποτέλεσμα οι φίλοι του να τον σηκώσουν στα χέρια για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από τη χρήστρια maria.nikoletaki7 και συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Όταν ο κουμπάρος δεν φτάνει να αλλάξει τα στέφανα στο ζευγάρι».

Το βίντεο έχει γίνει viral και αναμένεται να μείνει κλασικό:

@maria.nikoletaki7 Γιαυτο είναι οι φίλοι για τις δύσκολες στιγμές να έχεις δυο χέρια να σε σηκώσουν😂😂😂😂#viralvideos #fyp #wending #mypageforyou #funnyvideosforyou @Κώστας Λιοδάκης @Vernidakisnikos @Mr Μιχάλης Ρεμούνδος @Ιωάννα Α' ♬ πρωτότυπος ήχος – Maria NIKOLETAKI

Διαβάστε επίσης:

Άργος: Η στιγμή των πυροβολισμών κατά του 20χρονου από αστυνομικούς – Συγκλονιστικό ντοκουμέντο (Video)

Φωτιά στο Θριάσιο Νοσοκομείο: Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα

Βάγια Νέστορα: Δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στους τρεις συλληφθέντες για την φονική εμπρηστική επίθεση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης: 37 φωτιές σε όλη τη χώρα, προβληματισμός για την Κεντρική Μακεδονία – Μεγάλος ο αριθμός παρά τον χαμηλό δείκτη επικινδυνότητας

gamos1
ΕΛΛΑΔΑ

Tο viral βίντεο από γάμο στην Κρήτη: Κουμπάρος δεν έφτανε να αλλάξει τα στέφανα και τον σήκωσαν στα χέρια

France
ΚΟΣΜΟΣ

Άιφελ, Λούβρο και μουσείο Ορσέ έκλεισαν νωρίτερα εξαιτίας του νέου καύσωνα

Jurgen Klopp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, αναλαμβάνει άμεσα την Εθνική Γερμανίας (Video)

Argos-2-1536×864
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Η στιγμή των πυροβολισμών κατά του 20χρονου από αστυνομικούς – Συγκλονιστικό ντοκουμέντο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-new
MEDIA

Τι τηλεθέαση έκανε το «Σόι Σου» στο φινάλε

pensioner
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «παράδοξο» του επιδόματος των 300 ευρώ - Μένουν εκτός, λόγω ηλικίας, 473.000 συνταξιούχοι

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Τα κενά της νέας ρύθμισης προκαλούν αντιδράσεις στους δικαιούχους

iman-new
LIFESTYLE

Η πριγκίπισσα Ιμάν της Ιορδανίας και ο Έλληνας σύζυγός της Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

seires-new
MEDIA

Tηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσαν στο φινάλε τους «H Γη της Ελιάς» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2026 19:41
fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης: 37 φωτιές σε όλη τη χώρα, προβληματισμός για την Κεντρική Μακεδονία – Μεγάλος ο αριθμός παρά τον χαμηλό δείκτη επικινδυνότητας

gamos1
ΕΛΛΑΔΑ

Tο viral βίντεο από γάμο στην Κρήτη: Κουμπάρος δεν έφτανε να αλλάξει τα στέφανα και τον σήκωσαν στα χέρια

France
ΚΟΣΜΟΣ

Άιφελ, Λούβρο και μουσείο Ορσέ έκλεισαν νωρίτερα εξαιτίας του νέου καύσωνα

1 / 3