Tο viral βίντεο από γάμο στην Κρήτη: Κουμπάρος δεν έφτανε να αλλάξει τα στέφανα και τον σήκωσαν στα χέρια

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Ένα αστείο γεγονός έλαβε χώρα σε γάμο στην Κρήτη όταν ο κουμπάρος πήγε να αλλάξει τα στέφανα και συνειδητοποίησε ότι δεν έφτανε λόγω ύψους, με αποτέλεσμα οι φίλοι του να τον σηκώσουν στα χέρια για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από τη χρήστρια maria.nikoletaki7 και συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Όταν ο κουμπάρος δεν φτάνει να αλλάξει τα στέφανα στο ζευγάρι».

Το βίντεο έχει γίνει viral και αναμένεται να μείνει κλασικό:

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