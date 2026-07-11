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11.07.2026 17:54

Φωτιά στο Θριάσιο Νοσοκομείο: Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα

11.07.2026 17:54
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο του Νοσοκομείου «Θριάσιο» στην Ελευσίνα, σήμερα 11 Ιουλιου 2026, λίγο μετά τις 17:00

Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Η πυρκαγιά έχει εντοπιστεί εντός της τουαλέτας του ισογείου, είναι μικρής έκτασης και γίνονται ενέργειες κατάσβεσης.

Όπως έγινε γνωστό, πραγματοποιήθηκε ήδη προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στο ισόγειο αλλά όχι των ασθενών.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής έχει μεταβεί στο Νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

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