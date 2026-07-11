search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2026 19:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.07.2026 17:00

Γιαννιτσά: Κάθειρξη 7 ετών και 3 μηνών σε γιατρό για τον θάνατο 14χρονης από χειρουργείο γαστρικού δακτυλίου

11.07.2026 17:00
xeirourgeio

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε συνολική κάθειρξη 7 ετών και 3 μηνών καταδικάστηκε γιατρός, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την Επανομή Θεσσαλονίκης, ύστερα από χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου, τον Ιούνιο του 2021.

Ύστερα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) Γιαννιτσών τον έκρινε ένοχο για κακουργηματική θανατηφόρα έκθεση και πλαστογραφία (πλημμεληματική), ενώ τον αθώωσε για το πλημμέλημα της υπεξαγωγής εγγράφου. Οι δύο τελευταίες πράξεις συνδέονταν αφενός με την υπογραφή της ανήλικης την οποία φέρεται να πλαστογράφησε ενόψει του χειρουργείου και αφετέρου με το οπτικό υλικό (βίντεο) από την επέμβαση, όταν αυτό ζητήθηκε από τους γονείς της ενόψει της προσφυγής τους στην Ποινική Δικαιοσύνη.

Το Δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής, υπό τους όρους της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ και της απαγόρευσης άσκησης οποιασδήποτε διενέργειας ιατρικών πράξεων. Επιπλέον, ως παρεπόμενη ποινή του επιβλήθηκε η απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος για ένα έτος.

Είχε καταδικαστεί άλλες δύο φορές για παρόμοιες υποθέσεις θανάτων ισάριθμων ασθενών

Απολογούμενος ο χειρουργός γιατρός αρνήθηκε τις εις βάρος του αποδιδόμενες πράξεις, ενώ ισχυρίστηκε ότι ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, επικαλούμενος την εμπειρία του σε τέτοιους είδους επεμβάσεις.

Ο ίδιος είχε καταδικαστεί άλλες δύο φορές σε ποινές φυλάκισης (με 3ετή αναστολή) για παρόμοιες υποθέσεις θανάτων ισάριθμων ασθενών, έπειτα από ανάλογα χειρουργεία- και οι δύο αποφάσεις έχουν καταστεί αμετάκλητες.

Τις δύο αυτές καταδίκες φαίνεται πως είχε συνεκτιμήσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, όταν παραπέμποντας τον γιατρό σε δίκη για τον θάνατο της 14χρονης, του επέβαλε ως περιοριστικό όρο (μεταξύ άλλων) να μην συμμετάσχει σε χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι την εκδίκασης της επίδικης υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Εξαρθρώθηκε σπείρα που προσποιούταν υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας – Άρπαζαν κοσμήματα και χρήματα

Όλυμπος: Επιχείρηση για τη μεταφορά ορειβάτη που έχασε τις αισθήσεις του

Οδηγίες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για τα κατολισθητικά φαινόμενα στις παραλίες των Ιονίων Νήσων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης: 37 φωτιές σε όλη τη χώρα, προβληματισμός για την Κεντρική Μακεδονία – Μεγάλος ο αριθμός παρά τον χαμηλό δείκτη επικινδυνότητας

gamos1
ΕΛΛΑΔΑ

Tο viral βίντεο από γάμο στην Κρήτη: Κουμπάρος δεν έφτανε να αλλάξει τα στέφανα και τον σήκωσαν στα χέρια

France
ΚΟΣΜΟΣ

Άιφελ, Λούβρο και μουσείο Ορσέ έκλεισαν νωρίτερα εξαιτίας του νέου καύσωνα

Jurgen Klopp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, αναλαμβάνει άμεσα την Εθνική Γερμανίας (Video)

Argos-2-1536×864
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Η στιγμή των πυροβολισμών κατά του 20χρονου από αστυνομικούς – Συγκλονιστικό ντοκουμέντο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-new
MEDIA

Τι τηλεθέαση έκανε το «Σόι Σου» στο φινάλε

pensioner
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «παράδοξο» του επιδόματος των 300 ευρώ - Μένουν εκτός, λόγω ηλικίας, 473.000 συνταξιούχοι

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Τα κενά της νέας ρύθμισης προκαλούν αντιδράσεις στους δικαιούχους

iman-new
LIFESTYLE

Η πριγκίπισσα Ιμάν της Ιορδανίας και ο Έλληνας σύζυγός της Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

seires-new
MEDIA

Tηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσαν στο φινάλε τους «H Γη της Ελιάς» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2026 19:41
fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης: 37 φωτιές σε όλη τη χώρα, προβληματισμός για την Κεντρική Μακεδονία – Μεγάλος ο αριθμός παρά τον χαμηλό δείκτη επικινδυνότητας

gamos1
ΕΛΛΑΔΑ

Tο viral βίντεο από γάμο στην Κρήτη: Κουμπάρος δεν έφτανε να αλλάξει τα στέφανα και τον σήκωσαν στα χέρια

France
ΚΟΣΜΟΣ

Άιφελ, Λούβρο και μουσείο Ορσέ έκλεισαν νωρίτερα εξαιτίας του νέου καύσωνα

1 / 3