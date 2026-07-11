Πολάκης: Θα είμαι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – «Ιστορική» η συνεδρίαση (Video)

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Την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μετά το πέρας των εργασιών της «ιστορικής» -όπως είπε- Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου.

«Νομίζω ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσσώδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να καταφέρουν να μη γίνει η συνεδρίαση. Η συνεδρίαση έγινε με απαρτία και πρακτικά αποφάσισε την ακύρωση της προηγούμενης καταστροφικής απόφασης της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«​Παράλληλα, διατάσσει την Πολιτική Γραμματεία της Δευτέρας να ορίσει τον οδικό χάρτη για την προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και βέβαια αποφασίζει την επιστροφή μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ».

​»Νομίζω ότι μετά από αυτή την απόφαση δρομολογούνται οι διαδικασίες για να ξανασταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του και να αποτελέσει τον κορμό μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας, με βαθύ προγραμματικό περιεχόμενο, για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Θα είμαι υποψήφιος πρόεδρος», δήλωσε ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ.

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