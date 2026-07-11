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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

11.07.2026 16:13

ΕΛΑΣ: Στη Λέσβο τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας

11.07.2026 16:13
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Επίσκεψη στη Λέσβο θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς του νησιού.

Κεντρικός σταθμός της επίσκεψής του θα είναι η συνάντηση με κτηνοτρόφους στην Καλλονή, παρουσία του τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Θωμά Μόσχου. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις από τα κρούσματα αφθώδους πυρετού.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί επίσης με τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη, τον δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα, καθώς και τον δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρο.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με την ανοιχτή εκδήλωση «Τώρα Μιλάμε», που θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 στο «Φανάρι», στον δεξιό λιμενοβραχίονα της Μυτιλήνης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, η εκδήλωση θα δώσει βήμα στους πολίτες του νησιού να θέσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν, ενώ θα κλείσει με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

  • 09:30: Συνάντηση με τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη.
  • 10:30: Συνάντηση με τον δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα.
  • 12:00: Συνάντηση με κτηνοτρόφους της Λέσβου στην Καλλονή.
  • 13:30: Συνάντηση με τον δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρο.
  • 20:00: Ανοιχτή εκδήλωση «Τώρα Μιλάμε» στη Μυτιλήνη.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2026 16:55
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