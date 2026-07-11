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11.07.2026 11:46

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια η διαφορά ΝΔ και ΕΛΑΣ – Κακά μαντάτα για ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού, τι απαντούν για Σαμαρά

11.07.2026 11:46
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Μονοψήφια διαφορά σε ΝΔ και ΕΛΑΣ δίνει η νέα δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό της «Εφημερίδα των Συντακτών».

Η δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου, καταγράφει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 24,4%, δεύτερη την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 15,3% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 9,7%.

Στην τέταρτη θέση είναι η Ελληνική Λύση με 6,9% (6,7% τον Ιούνιο) και ακολουθούν: Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,4% (7,8%), ΚΚΕ με 6,2% (6,4%), Πλεύση Ελευθερίας με 3,6% (3,1%), ΜεΡΑ 25 με 2,7% (2,3%), Φωνή Λογικής 2,5% (2,3%), Νίκη 1,4% (1,4%), ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% (1,3%) και Δημοκράτες 0,5% (1%).

Συγκριτικά με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, η ΝΔ και η ΕΛ.Α.Σ. καταγράφουν ανοδική τάση, ενώ πτώση σημειώνουν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ.

Τι δείχνει η δημοσκοπηση για τον Αντώνη Σαμαρά

Στο ερώτημα που τέθηκε στους συμμετέχοντας για το πόσο πιθανό ή απίθανο είναι να ψηφίσουν κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, το 83% απαντά καθόλου ή λίγο και το 12% αρκετά ή πολύ.

Η ακρίβεια (51%) παραμένει στην κορυφή των σημαντικότερων προβλήματων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ακολουθεί η διαφθορά με 22%, η λειτουργία των θεσμών με 9%, η εγκληματικότητα με 6%, το μεταναστευτικό με 4% και τέλος η παιδεία με το στεγαστικό με 2%.

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