Τραγέλαφος στον ΣΥΡΙΖΑ – Συνεδριάζει σήμερα η Κ.Ε. των 73 μελών υπό τους πολεμικούς τόνους Πολάκη – Σενάριο διαρχίας με Δούρου, Παππά

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Άκρως τραγελαφικές καταστάσεις ζει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου με το κόμμα αυτή τη στιγμή να παρουσιάζει εικόνα διχασμού και διάλυσης μέσα από τις παράλληλες διαδικασίες που έχουν ανακοινωθεί.

Σήμερα, συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή των «διαφωνούντων», η συνεδρίαση που έχει συγκληθεί με πρωτοβουλία του 25% των μελών, δηλαδή με τις υπογραφές των 73 μελών του οργάνου, με τους Νίκο Παππά, Παύλο Πολάκη, Γιάννη Μπουλέκο αλλά και Ρένα Δούρου να καλούν σε αυτή. Για τη νομιμοποίηση της Κ.Ε. «επιστρατεύτηκε» ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Φώτης Κουβέλης, ο οποίος σε δηλώσεις του υποστήριξε πως βάση του καταστατικού η Κεντρική Επιτροπή που συγκάλεσαν τα μέλη πρέπει να γίνει και αυτό δεν αλλάζει από το ότι μπορεί να απουσιάζει ο πρόεδρος ή ο Γραμματέας.

Από την άλλη, η αναπληρώτρια Γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά η οποία επιμένει πως επισήμως συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν υφίσταται γιατί έχει αναβληθεί κι έχει ενημερώσει τα μέλη γι’ αυτό, ανακοίνωσε ότι συγκαλεί Πολιτική Γραμματεία τη Δευτέρα το μεσημέρι, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Μεταξύ αυτών και ένα πλάνο σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα (αναμένεται να συνεδριάσει στις αρχές της εβδομάδας), η οποία καλείται να αναδείξει νέο Πρόεδρο. Η ίδια, θα εισηγηθεί τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 18 Ιουλίου, δηλαδή το άλλο Σάββατο.

Επαναφορά στην ΚΟ με απόφαση της Κ.Ε. θέλει ο Πολάκης, «ναι» από Παππά

Τι θα συζητηθεί σήμερα;

Στη συνεδρίαση που καλούν τα 73 μέλη της Κ.Ε., στο ξενοδοχείο Wyndham, κατά τον Πολάκη, με βάση δημόσιες δηλώσεις του, θα μπουν 3 θέματα:

Πρώτον, αλλαγή της πολιτικής απόφασης της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, «τονίζοντας δυνατά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα σαφές προγραμματικό πλαίσιο που έχει ψηφίσει και στα συνέδρια του, καλώντας την ευρύτερη δυνατή συσπείρωση αριστερών δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων».

Δεύτερον, λήψη απόφασης για την επαναφορά του στη κοινοβουλευτική ομάδα με βάση απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Τρίτον, συμπλήρωση της πολιτικής γραμματείας και εκλογή νέου γραμματέα.

Σύμφωνος με την επαναφορά του Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι ο Νίκος Παππάς, ο οποίος σε δηλώσεις του στην Κουμουνδούρου είπε ότι «ντε φάκτο και πολιτικά επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα» γιατί οι συνθήκες υπό τις οποίες διαγράφηκε δεν υφίστανται πλέον. Σύμφωνα με το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ – και καθώς τυπικά η επανένταξη στην Κ.Ο. είναι αρμοδιότητα του κοινοβουλευτικού οργάνου και όχι του κομματικού – δεν πρέπει να σπουδαιολογούνται τα τυπικά ζητήματα, όταν οι επιλογές είναι πολιτικές και άφησε να εννοηθεί ότι και τα θεσμικά με έναν τρόπο θα αντιμετωπιστούν.

Όσον αφορά όμως την ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης είπε πιο αόριστα πως αυτή «θα αποφασίσει τη διάταξη μάχης και την προετοιμασία για τα επόμενα βήματα».

Κινητοποίηση για την απαρτία και «πόλεμος» με Κουμουνδούρου

Ο Παύλος Πολάκης, έχει σηκώσει κατακόρυφα τους συγκρουσιακούς τόνους με την Αναστασία Σαπουνά, μιλώντας για «παράνομες» ενέργειες όσον αφορά την απόφασή της για αναβολή της Κ.Ε. κατά μία εβδομάδα, ενώ σε ανάρτησή του κάλεσε εκ νέου τα μέλη «μη δίνετε καμία απολύτως σημασία σε μία αναπληρώτρια Γραμματέα (που δεν έχει καμία τέτοια αρμοδιότητα) για αναβολή της συνεδρίασης! Προφανώς το κάνει σε συνεννόηση με κύκλους που θέλουν διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ». Από χτες το απόγευμα η πλευρά της ομάδας Πολάκη «βομβάρδιζε» με ενημερώσεις και αναρτήσεις τα μέλη καλώντας να αγνοήσουν τα μηνύματα της αναπληρώτριας Γραμματέα για αναβολή της συνεδρίασης, τα οποία χαρακτήριζαν «παραπλανητικά». Προς το βράδυ υπήρξε άτυπη ενημέρωση σε πολεμικούς τόνους: «Μετά την παραίτηση Φάμελλου και παρά τις παρελκυστικές και εμμονικές προσπάθειες του γραφειοκρατικού μηχανισμού που παρέμεινε “ορφανός” στο κόμμα και αυτονομήθηκε σε συνεργασία με άλλα πολιτικά κέντρα…το Σάββατο (αύριο) το πρωί 10.30πμ στο Wyndham θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με κανονική απαρτία και θα πάρει τις αποφάσεις που αρμόζουν στο ιστορικό κόμμα της Αριστεράς. Τα μηνύματα προς τα μέλη της ΚΕ και τα παραπλανητικά δημοσιεύματα, θα πέσουν στο κενό!».

Στόχος αυτής της έντονης κινητοποίησης είναι το στοίχημα της απαρτίας, για να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να δώσουν το «παρών» τουλάχιστον 130 μέλη. Ο Πολάκης για να διευκολύνει την απαρτία έδειξε και στην κατεύθυνση της εξ αποστάσεως συμμετοχής λέγοντας πως θα σταλούν λινκ για σύνδεση με zoom.

Τι λέει η Σαπουνά για την αναβολή της Κ.Ε.

Από την πλευρά Σαπουνά και άλλων στελεχών της Κουμουνδούρου, υποστηρίζεται πως λόγω των δραματικών εξελίξεων η αναβολή της Κ.Ε. και η σύγκληση της Π.Γ. τη Δευτέρα, κρίθηκε ενδεδειγμένη:

Πρώτον, γιατί ναι μεν είναι σεβαστή η διάταξη του καταστατικού, πλην όμως με την παραίτηση Φάμελλου άλλαξαν άρδην τα δεδομένα, επομένως θα έπρεπε να προηγηθεί η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας η οποία επέχει θέση συλλογικής ηγεσίας.

Δεύτερον, γιατί έπρεπε να δοθεί λίγος χρόνος ως τη συνεδρίαση της Π.Γ. ώστε να πέσουν οι τόνοι, να επικρατήσει ψυχραιμία και το όργανο να συγκληθεί για να συζητήσει για τα επόμενα βήματα και όχι για να δώσει τροφή σε συγκρούσεις επιτείνοντας περαιτέρω την απαξίωση και την εικόνα διάλυσης.

Είναι πάντως με ερωτηματικό ποιοι από κάθε πλευρά θα παραστούν στη συνεδρίαση της Δευτέρας, αν δηλαδή θα δώσουν το «παρών», στελέχη «τσιπρικά» ή «φαμελλικά» από τη μία, και οι Παππάς, Δούρου και Πολάκης από την άλλη.

Ο ρόλος Δούρου και Παππά, το σενάριο διαρχίας και η τύχη του Πολάκη

Βασικά το ερώτημα, που μένει να απαντηθεί τις επόμενες ώρες, είναι αν οι Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς, θα ακολουθήσουν τον βουλευτή Χανίων σε μια λογική «μετωπικής» με αυτό που η πλευρά Πολάκη ονομάζει «γραφειοκρατικό μηχανισμό» ή θα επιχειρήσουν να γεφυρώσουν τα πράγματα.

Τα δύο αυτά στελέχη μοιάζει για την ώρα να επιδιώκουν έναν κατευνασμό του Παύλου Πολάκη συμπλέοντας μαζί του στην απόφαση να γίνει η Κ.Ε. – παρά τη σφοδρή ενόχληση που εξέπεμπαν τις προηγούμενες μέρες θεωρώντας ότι (ο Πολάκης) πρόταξε την προσωπική του στρατηγική έναντι της στρατηγικής που είχαν συνομολογήσει ως μειοψηφία με βασικό στόχο την ανατροπή της απόφασης της 6ηςΙουνίου και την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.

Άλλωστε τα ονόματα των δύο στελεχών πρωταγωνιστούν σε ένα σενάριο διαρχίας που θέλει τη Ρένα Δούρου ως πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τον Νίκο Παππά σε ρόλο Γραμματέα – σε μια μεταβατική κατάσταση συλλογικής ηγεσίας, αφού δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για συνέδριο αυτή τη στιγμή με ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών τον Οκτώβριο.

Από την άλλη ο Παύλος Πολάκης, διεκδικεί επίσης το ρόλο του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς προ της παραίτησης Φάμελλου, την οποία ο ίδιος ζητούσε μετ’ επιτάσεως, δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος.

Ωστόσο, για την επαναφορά του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα αρμοδιότητα απόφασης έχει ο Πρόεδροςτου συγκεκριμένου οργάνου, ο οποίος εν προκειμένω θα πρέπει να εκλεγεί από τα μέλη της Κ.Ο. – όσα απομείνουν από τη Δευτέρα και μετά, καθώς αναμένονται νέες παραιτήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις.

Δούρου: Δεν έχω λείψει από καμία μάχη – Τα «εγώ» τα πληρώσαμε

Με βάση όμως τις αξιώσεις που έχει ο Πολάκης, το σενάριο για να είναι υποψήφιος, προϋποθέτει ότι κάποιος θα αναδειχθεί πρόεδρος, θα επικυρώσει την επιστροφή του στο όργανο και μετά θα παραιτηθείγια να υπάρξει εκλογική διαδικασία στην Κ.Ο. με υποψήφιο τον Πολάκη και όποιον άλλο επιθυμεί να είναι υποψήφιος. Η Ρένα Δούρου, το όνομα της οποίας ακούγεται έντονα για αυτό το ρόλο και η οποία πιθανότατα, εφόσον βγει μπροστά, θα έχει την στήριξη των βουλευτών που θα απομείνουν (σε αντίθεση με τον Πολάκη), δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι επιθυμεί μια διαδικασία όπως αυτή.

Και καθώς φαίνεται η Ρένα Δούρου θα κάνει το βήμα να διεκδικήσει την προεδρία της Κ.Ο. καθώς σε δηλώσεις της χθες στο «Meganews» εμφανίστηκε γεφυρωτική και σημείωσε με νόημα πως «δεν έχω λείψει από καμία μάχη» αλλά και πως «δεν είναι ώρα για προσωπικές φιλοδοξίες» διότι «τα “εγώ” τα πληρώσαμε».

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