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11.07.2026 08:16

Τέιλορ Σουίφτ: Πλήρωσε 160.000 δολάρια στο δήμο της Νέας Υόρκης για τα έξοδα ασφαλείας του γάμου της

11.07.2026 08:16
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Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι αποκάλυψε χθες Παρασκευή ότι η Τέιλορ Σουίφτ κατέβαλε 160.000 δολάρια στον δήμο για τα έξοδα – κυρίως της αστυνομίας – που αφορούσαν τον γάμο της, ο οποίος τελέστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν.

«Η Τέιλορ Σουίφτ κάλυψε το κόστος (…) το οποίο ανήλθε σε περισσότερα από 160.000 δολάρια για τη συγκεκριμένη εκδήλωση και τα μέσα που κινητοποιήθηκαν για την περίσταση», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης σε συνέντευξη Τύπου.

Για τον γάμο της δημοφιλούς τραγουδίστριας με τον αστέρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τράβις Κέλσι, στο εμβληματικό στάδιο του Μανχάταν, απαιτήθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ανάπτυξη ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Το συνολικό κόστος των εκδηλώσεων παραμένει αδιευκρίνιστο, αλλά το περιοδικό Forbes εκτιμά πως ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια δολάρια. Οι νεόνυμφοι δώρισαν επίσης 26 εκατ. δολάρια σε ΜΚΟ, κυρίως στη Νέα Υόρκη και το Κάνσας Σίτι, όπου αγωνίζεται ο αθλητής.

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