Τα παιδιά του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ ξανασμίγουν με τον παππού τους, βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια

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Τα παιδιά του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ επανενώθηκαν με τον παππού τους, τον Βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια.

Η Μαρκλ συνόδευσε τον Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον 7χρονο Πρίγκιπα Άρτσι και την 5χρονη Πριγκίπισσα Λίλιμπετ, αφού αρχικά είχαν ακυρώσει τα σχέδιά τους λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Κάρολος και η Καμίλα φιλοξένησαν τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ, τον Πρίγκιπα Άρτσι και την Πριγκίπισσα Λίλιμπετ στο Highgrove House.

Ο Κάρολος και η Καμίλα συνάντησαν τον Χάρι και τη Μέγκαν στο οικογενειακό τους σπίτι στο Γκλόστερσαϊρ, αλλά πηγές ισχυρίζονται ότι ήταν μια «ιδιωτική οικογενειακή περίσταση» και δεν θα δημοσιευτούν φωτογραφίες ή περαιτέρω πληροφορίες.

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