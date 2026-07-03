Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Μυστήριο για τον γάμο της χρονιάς – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, «πυρετός» στο Madison Square Garden

Τι κι αν οι εκδηλώσεις για τον «βασιλικό γάμο της Αμερικής», όπως έχει χαρακτηριστεί, αναμένεται να ξεκινήσουν απόψε στη Νέα Υόρκη, φήμες λένε ότι ο γάμος έχει, ήδη, γίνει!

Ο λόγος, φυσικά, για την Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι η οποίοι -όπως μεταδίδει η Page Six, επικαλούμενη μάλιστα πολλαπλές πηγές, έχουν, ήδη, παντρευτεί, ανταλλάσσοντας όρκους για αιώνια αγάπη, πίστη και αφοσίωση σε ιδιωτική τελετή, παρουσία λίγων και αγαπημένων προσώπων.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η μεγάλη δεξίωση στο Madison Square Garden θα πραγματοποιηθεί σήμερα (3/7) με συγγενείς και φίλους, ενώ λέγεται ότι προηγήθηκε δείπνο για περίπου 100 καλεσμένους, χθες, μετά την ανταλλαγή όρκων της ποπ σταρ και του παίκτη των Kansas City Chiefs.

«Έχουν ήδη παντρευτεί», δήλωσε χαρακτηριστικά πρόσωπο στην Page Six, με ακόμα μια πηγή από τον μουσικό χώρο του Νάσβιλ να αναφέρει ότι στην πόλη επικρατεί έντονη φημολογία πως οι δύο 36χρονοι «έχουν ήδη προχωρήσει σε γάμο».

Την ίδια στιγμή, άλλο πρόσωπο ανέφερε ότι κυκλοφορούν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η ιδιωτική τελετή πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Τενεσί, όπου η Τέιλορ Σουίφτ μετακόμισε σε ηλικία 14 ετών για να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική.

Επιπλέον, σύμφωνα με ιστοσελίδα που παρακολουθεί τις πτήσεις του ιδιωτικού αεροσκάφους της τραγουδίστριας, αεροπλάνο πραγματοποίησε την Κυριακή στάσεις σε πόλεις όπου κατοικούν στενοί συγγενείς του ζευγαριού. Αφού αναχώρησε από το Νάσβιλ, προσγειώθηκε στη Φιλαδέλφεια, όπου ζει ο πατέρας του Τράβις Κέλσι, ενώ στην ίδια Πολιτεία κατοικούν και ο αδερφός του, Τζέισον Κέλσι, με τη σύζυγό του Κάιλι. Στη συνέχεια, πέταξε στην Τάμπα της Φλόριντα, όπου μένει ο πατέρας της Τέιλορ Σουίφτ, πριν επιστρέψει στο Νάσβιλ και ακολούθως στη Νέα Υόρκη στις 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την Page Six, το Madison Square Garden προετοιμαζόταν για τις εκδηλώσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής, οι οποίες αναμένεται θα περιλαμβάνουν εμφανίσεις γνωστών καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων οι Στίβι Νικς και Κένι Τσέσνεϊ. Παράλληλα, φημολογείται ότι θα εμφανιστεί και ο Εντ Σίραν, ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους φαίνεται ότι είναι και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Ο χώρος, που συνήθως φιλοξενεί αθλητικές διοργανώσεις και συναυλίες, φέρεται να έχει διαμορφωθεί ειδικά για την περίσταση, με εντυπωσιακή διακόσμηση που περιλαμβάνει ακόμη και κήπο, ενώ στους καλεσμένους θα προσφερθούν πιάτα από αγαπημένα εστιατόρια της Τέιλορ Σουίφτ.

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