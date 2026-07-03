Σοκάρει η Ναταλία Δραγούμη – «Μου έλεγε ότι θέλει να με χτυπήσει με τη μηχανή και να έρχεται στο νοσοκομείο να με βλέπει»

Για την καλλιτεχνική της πορεία, τη σχέση της με τη δημοσιότητα, αλλά και τις ακραίες συμπεριφορές που έχει δεχθεί κατά καιρούς από θαυμαστές της μίλησε η Ναταλία Δραγούμη.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Λοιπόν», η ηθοποιός περιέγραψε ένα περιστατικό κατά το οποίο μια νεαρή κοπέλα είχε αναπτύξει εμμονή μαζί της φθάνοντας στο σημείο να την τρομάξει, καθώς της είχε πει ότι θέλει να τη χτυπήσει και μετά να την επισκέπτεται στο νοσοκομείο.

Χρόνια αργότερα -επισημαίνει- επικοινώνησε μαζί της για να της ζητήσει συγγνώμη.

«Θεωρώ το κομμάτι της αναγνωρισιμότητας μέρος της δουλειάς μας και, αν θες, και επιλογή. Αν δεν θες καθόλου να γίνεις γνωστός μπορείς να είσαι ηθοποιός. Δεν είναι επιλογή το να γίνεις διάσημος ούτε αυτοσκοπός, αλλά αν δεν θες να είσαι, μπορείς. Από τη στιγμή που εκτίθεσαι είναι κομμάτι της δουλειάς. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που έξω από το σπίτι μου θα στηθούν άνθρωποι και παπαράτσι. Ίσως γιατί δεν έχω δώσει αφορμή. Πάντα ήμουν σε έναν γάμο, δεν είχε τόσο ενδιαφέρον η ζωή μου. Αν χώριζα, ενδεχομένως να μην ήταν έτσι τα πράγματα» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Μόνο μια φορά φοβήθηκα από μια κοπέλα που είχε εμμονή μαζί μου. Με κυνηγούσε καιρό. Δεν το κατήγγειλα, έκανα το λάθος να είμαι ευγενική μαζί της. Ήμουν 22 χρόνων και εκείνη 14 και επειδή ήταν κοριτσάκι, δεν μπορούσα να της φερθώ άσχημα. Μου έλεγε ότι θέλει να με χτυπήσει με τη μηχανή και να έρχεται στο νοσοκομείο να με βλέπει. Το φοβερό είναι ότι μετά από πολλά χρόνια με βρήκε στο Facebook και μου ζήτησε συγγνώμη. Μου έγραψε ένα κείμενο και περιέγραφε τη ζωή της»

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