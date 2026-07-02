Μαρία Σάκκαρη: Πέρασε στον 3ο γύρο του Wimbledon και πανηγύρισε με ένα φιλί στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Με μια αυθόρμητη κίνηση πανηγύρισε η Μαρία Σάκκαρη τη μεγάλη της νίκη απέναντι στην Καμίλα Ραχίμοβα στο Wimbledon, καθώς αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης έτρεξε στην εξέδρα για να αγκαλιάσει και να φιλήσει τον αρραβωνιαστικό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε ύστερα από σκληρή αναμέτρηση, η οποία κρίθηκε στο tie-break του τρίτου σετ, όπου επιβλήθηκε με 10-7, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον 3ο γύρο της διοργάνωσης. Μετά το τέλος του ματς, κατευθύνθηκε προς τις κερκίδες, εκεί όπου βρισκόταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, για να μοιραστούν τη χαρά της πρόκρισης.

Sakkari wins on and off court pic.twitter.com/50Lh8WPV1l — Lorena Popa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) July 2, 2026

Ο σύντροφός της, που βρίσκεται στο πλευρό της σε όσους περισσότερους αγώνες μπορεί, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νίκη της με μια θερμή αγκαλιά και ένα φιλί.

Στον 3ο γύρο του Grand Slam, η Μαρία Σάκκαρη θα βρεθεί απέναντι στη νικήτρια του ζευγαριού Γκόλουμπιτς – Παολίνι.

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