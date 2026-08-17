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17.08.2026 23:21

Αμερικανός τουρίστας σκοτώθηκε από χτύπημα κεραυνού στην Αίτνα

17.08.2026 23:21
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Ένας Αμερικανός τουρίστας έχασε τη ζωή του αφότου χτυπήθηκε από κεραυνό στην Αίτνα, στη Σικελία, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα, 17/8, οι Ιταλοί πυροσβέστες.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου τριάντα ετών, με καταγωγή από το Τέξας, ανέβαινε τις πλαγιές του ηφαιστείου σε μια απαγορευμένη περιοχή όταν έπεσε σε καταιγίδα, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

Χτυπήθηκε από κεραυνό την Κυριακή, έλαβε τις πρώτες βοήθειες και διακομίσθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο στην Κατάνια, αλλά κατά την άφιξή του διαπιστώθηκε ο θάνατός του, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

 Με υψόμετρο 3.324 μέτρων, η Αίτνα είναι το υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη και εκρήγνυται συχνά.

 Άρχισε ξανά να εκτοξεύει τέφρα και λάβα στις αρχές του μήνα, προσελκύοντας πλήθη τουριστών, αλλά και οδηγώντας επίσης στο κλείσιμο για μια εβδομάδα του αεροδρομίου της Κατάνια.

 Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, οι λάτρεις του βουνού μπορούν να ανέβουν μόνοι τους σε υψόμετρο περίπου 2.400 μέτρων, αλλά πρέπει να συνοδεύονται από οδηγό για να ανέβουν ψηλότερα.

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