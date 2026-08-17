search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.08.2026 22:51
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.08.2026 22:27

Τραμπ: Κλείνει την πόρτα σε παράταση του μνημονίου με το Ιράν – «Δεν πρόκειται να κάνουν το είδος της συμφωνίας που θεωρώ απαραίτητη»

17.08.2026 22:27
trump oval office 987- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σαφές μήνυμα ότι δεν αναμένει συμφωνία με την Τεχεράνη με τους όρους που θεωρεί αναγκαίους για την επίλυση της κρίσης έστειλε τη Δευτέρα, 17/8, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε απαισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι η ιρανική πλευρά δεν αναμένεται να αποδεχθεί την πρόταση που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητη. «Θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν το είδος της συμφωνίας που θεωρώ απαραίτητη», δήλωσε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιοι θα ήταν οι συγκεκριμένοι όροι μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Οι παραπάνω δηλώσεις έγιναν ενώ έχει πλέον παρέλθει η προθεσμία των 60 ημερών που είχε τεθεί στο αμερικανοϊρανικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU), χωρίς να έχει επιτευχθεί νέα συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών ή να έχει αποφασιστεί παράταση. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε σχετικά ότι «δεν επιδιώκω παράταση του μνημονίου κατανόησης».

Την ίδια ώρα, οι συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εξακολουθούν να βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς παραμένουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές αναφορικά με τους όρους μιας συνολικής διευθέτησης.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, έχουμε τον πλήρη έλεγχο»

Στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ επανέφερε την πρόταση οι ΗΠΑ να προχωρήσουν στην ανακήρυξή τους σε αμερικανικό έδαφος.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε με ποιον τρόπο θα μπορούσε να υλοποιηθεί μια τέτοια κίνηση, περιοριζόμενος να πει ότι «μου αρέσει η ιδέα να ανακηρύξουμε τα Στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος». Υποστήριξε παράλληλα ότι «έχουμε τον πλήρη έλεγχο πάνω στα Στενά», ενώ αναφερόμενος στο Ιράν δήλωσε ότι «το Ιράν είναι χάλι μαύρο και ο στρατός τους εντελώς νικημένος».

Αναφερόμενος στην κατάσταση γύρω από τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «βγάζουμε -και ίσως αυτό να σταματήσει ή ίσως να αυξηθεί ακόμη περισσότερο- εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την εβδομάδα. Τα Στενά είναι ανοιχτά, οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν και θα συνεχίσουν να πέφτουν, εκτός αν αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι πολύ πιο δραστικό από ό,τι κάνουμε τώρα».

Πιο ήπια ήταν, τέλος, η τοποθέτησή του για το Ομάν, λίγες μόλις ώρες αφότου είχε απειλήσει ότι οι ΗΠΑ θα το βομβαρδίσουν σε περίπτωση που εμπλακεί στην υπόθεση του Ιράν. Αυτή τη φορά, ο Τραμπ περιορίστηκε να δηλώσει: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε».

Διαβάστε επίσης:

Άγριο ξύλο σε… πανηγύρι στο Ουισκόνσιν (Video)

ΗΠΑ: Πατέρας και γιος βρήκαν δόντι 3,6 εκατ. ετών από τον μεγαλύτερο καρχαρία που έζησε ποτέ

Κούσνερ σε Νετανιάχου: «Μην δημιουργείς εμπόδια στο σχέδιο για τη Γάζα»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump oval office 987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Κλείνει την πόρτα σε παράταση του μνημονίου με το Ιράν – «Δεν πρόκειται να κάνουν το είδος της συμφωνίας που θεωρώ απαραίτητη»

aade-santorini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ – Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026»: Φοροδιαφυγή για 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη

sillipsi_andras_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τροιζήνα – Εξετάζεται η εμπλοκή του σε 9 ακόμη εμπρησμούς

karetsas-konstantelias
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το ελληνικό δίδυμο της Ντόρτμουντ: Η ανάρτηση της ομάδας με Κωνσταντέλια και Καρέτσα  

sigkrousi-elikopterwn-psatha
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είχαμε οπτική επαφή, νομίζαμε ότι πέσαμε πάνω σε καλώδια», κατέθεσαν οι διασωθέντες χειριστές από τη σύγκρουση ελικοπτέρων στη φωτιά στην Ψάθα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
samarina panygiri
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαρίνα: Έδιωξαν κυβερνητικά στελέχη από τον «Τρανό Χορό» - Σδούκου, Χαρακόπουλο και Γκιουλέκα 

karalis-duplantis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίπαλοι στον αγωνα, φίλοι εκτός: Ο Καραλής έκανε τον Ντουπλάντις να ξεκαρδιστεί στα γέλια την ώρα της έναρξης του τελικού (video)

ireland troxaio
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό: Οι 5 έφηβοι που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Ιρλανδία, φέρονται να οδηγούσαν στο αντίθετο ρεύμα για… challenge στα σόσιαλ

ios_mixalopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ίος: Κατεδαφίσεις, πρόστιμα 4 εκατ. ευρώ και νέα ανατροπή στην επένδυση του Άγγελου Μιχαλόπουλου

ntrismpioti
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το παράπονο της Ντρισμπιώτη, η μπηχτή στον ΣΕΓΑΣ και το παρασκήνιο της απόφασης να μην επιτρέψουν στον προπονητή της να ταξιδέψει στο Ευρωπαϊκό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.08.2026 22:49
trump oval office 987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Κλείνει την πόρτα σε παράταση του μνημονίου με το Ιράν – «Δεν πρόκειται να κάνουν το είδος της συμφωνίας που θεωρώ απαραίτητη»

aade-santorini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ – Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026»: Φοροδιαφυγή για 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη

sillipsi_andras_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τροιζήνα – Εξετάζεται η εμπλοκή του σε 9 ακόμη εμπρησμούς

1 / 3