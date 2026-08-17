Τραμπ: Κλείνει την πόρτα σε παράταση του μνημονίου με το Ιράν – «Δεν πρόκειται να κάνουν το είδος της συμφωνίας που θεωρώ απαραίτητη»

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Σαφές μήνυμα ότι δεν αναμένει συμφωνία με την Τεχεράνη με τους όρους που θεωρεί αναγκαίους για την επίλυση της κρίσης έστειλε τη Δευτέρα, 17/8, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε απαισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι η ιρανική πλευρά δεν αναμένεται να αποδεχθεί την πρόταση που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητη. «Θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν το είδος της συμφωνίας που θεωρώ απαραίτητη», δήλωσε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιοι θα ήταν οι συγκεκριμένοι όροι μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Οι παραπάνω δηλώσεις έγιναν ενώ έχει πλέον παρέλθει η προθεσμία των 60 ημερών που είχε τεθεί στο αμερικανοϊρανικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU), χωρίς να έχει επιτευχθεί νέα συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών ή να έχει αποφασιστεί παράταση. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε σχετικά ότι «δεν επιδιώκω παράταση του μνημονίου κατανόησης».

Την ίδια ώρα, οι συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εξακολουθούν να βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς παραμένουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές αναφορικά με τους όρους μιας συνολικής διευθέτησης.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, έχουμε τον πλήρη έλεγχο»

Στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ επανέφερε την πρόταση οι ΗΠΑ να προχωρήσουν στην ανακήρυξή τους σε αμερικανικό έδαφος.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε με ποιον τρόπο θα μπορούσε να υλοποιηθεί μια τέτοια κίνηση, περιοριζόμενος να πει ότι «μου αρέσει η ιδέα να ανακηρύξουμε τα Στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος». Υποστήριξε παράλληλα ότι «έχουμε τον πλήρη έλεγχο πάνω στα Στενά», ενώ αναφερόμενος στο Ιράν δήλωσε ότι «το Ιράν είναι χάλι μαύρο και ο στρατός τους εντελώς νικημένος».

Trump on Iran:



I like the idea of declaring the Strait of Hormuz a U.S. territory.



We have total control over the Strait. pic.twitter.com/mNxBiCocSe — Clash Report (@clashreport) August 17, 2026

Αναφερόμενος στην κατάσταση γύρω από τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «βγάζουμε -και ίσως αυτό να σταματήσει ή ίσως να αυξηθεί ακόμη περισσότερο- εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την εβδομάδα. Τα Στενά είναι ανοιχτά, οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν και θα συνεχίσουν να πέφτουν, εκτός αν αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι πολύ πιο δραστικό από ό,τι κάνουμε τώρα».

Πιο ήπια ήταν, τέλος, η τοποθέτησή του για το Ομάν, λίγες μόλις ώρες αφότου είχε απειλήσει ότι οι ΗΠΑ θα το βομβαρδίσουν σε περίπτωση που εμπλακεί στην υπόθεση του Ιράν. Αυτή τη φορά, ο Τραμπ περιορίστηκε να δηλώσει: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε».

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