Ο Έλον Μασκ επιστρέφει στην κυβέρνηση Τραμπ με ρόλο στο Πεντάγωνο – Τι είναι το Project Meridian στο οποίο συμμετέχει

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Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Έλον Μασκ επιστρέφει στην κυβέρνηση Τραμπ ως σύμβουλος, αυτή τη φορά στο Πεντάγωνο για μια μελέτη για το μέλλον του πολέμου.

Ο Μασκ διετέλεσε επικεφαλής του Τμήματος Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE), όπου επέβλεψε σαρωτικές περικοπές θέσεων εργασίας σε όλη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, πριν αποχωρήσει τον Μάιο του 2025.

Σε ομιλία του την Τετάρτη στη στρατιωτική βάση Quantico, ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι το «Project Meridian» θα είναι «μια προσπάθεια με επικεφαλής τα καλύτερα μυαλά της Αμερικής για να μελετήσουν το μέλλον του πολέμου». «Αξιοποιούμε μια μοναδική πηγή αμερικανικού πλεονεκτήματος, μια πηγή που δεν έχουν οι αντίπαλοί μας: τους καινοτόμους μας, τους ανώτερους ηγέτες μας και τους τεχνολόγους μας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το σχετικό υπόμνημα του Πενταγώνου, το «Project Meridian» θα μελετήσει τα πεδία των μαχών του μέλλοντος, θα προσδιορίσει τα όπλα και τις τεχνολογίες που θα πρέπει να αξιοποιήσουν οι δυνάμεις μάχης για να κυριαρχήσουν σε αυτά τα περιβάλλοντα, και θα προτείνει λύσεις άμεσης εφαρμογής για την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επιχειρησιακή ένταξη των εν λόγω δυνατοτήτων, ώστε η Αμερική να διασφαλίσει αποφασιστική υπεροχή για τον 21ο αιώνα και το μέλλον.

Το υπόμνημα κατονομάζει πέντε τομείς που αναμένεται να μετασχηματίσουν τον πόλεμο: την τεχνητή νοημοσύνη, την αυτονομία, την κατευθυνόμενη ενέργεια, τη ρομποτική και τη βιοτεχνολογία. Το Κοινό Επιτελείο και κάθε κλάδος των ενόπλων δυνάμεων οφείλουν να είναι έτοιμοι να συνδέσουν τη δική τους έρευνα για τον πόλεμο του μέλλοντος με το εν λόγω πρόγραμμα. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι το πεδίο δράσης εκτείνεται «από τα έγκατα της γης έως τα όρια της περιοχής μεταξύ Γης και Σελήνης (cislunar frontier)».

Ο Μασκ θα συνεργαστεί για το Project Meridian μαζί με τον Πάλμερ Λάκι, τον 34χρονο συνιδρυτή της εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας Anduril Industries, και τον Νιουτ Γκίνγκριτς, τον 83χρονο Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ήδη γνωστός στο Πεντάγωνο

Οι εταιρείες του Μασκ είναι ήδη σημαντικοί εργολάβοι του Πενταγώνου, συμπεριλαμβανομένης της SpaceX που κατασκευάζει δορυφορικά δίκτυα για την σχεδιαζόμενη αντιπυραυλική ασπίδα «Golden Dome» του Τραμπ. Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI υπέγραψε φέτος μια συμφωνία που επιτρέπει στον στρατό να χρησιμοποιεί το chatbot Grok σε απόρρητα συστήματα.

Το 2024, ο Μασκ έδωσε την υποστήριξή του στον Τραμπ και τον βοήθησε να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, αλλά οι δύο άνδρες αργότερα είχαν μια έντονη διαμάχη σχετικά με τη νομοθεσία του προέδρου για τις δαπάνες.

Οι δυο τους έκτοτε έχουν συμφιλιωθεί και ο Μασκ έχει και πάλι συχνή παρουσία στον Λευκό Οίκο, αν και λιγότερο εμφανή από ό,τι κατά την προηγούμενη θητεία του, όταν επισκεπτόταν συχνά το Οβάλ Γραφείο, με πιο αξιομνημόνευτη την παρουσία του μικρού γιου του στους ώμους του.

Την Τρίτη καθόταν δίπλα στον Τραμπ σε ένα γεύμα με στελέχη εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, όπου μαζί με άλλους ηγέτες της τεχνολογίας υπέγραψαν μια εθελοντική συμφωνία για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία ο πρόεδρος χαρακτήρισε «ηθικά δεσμευτική».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μασκ παρευρέθηκε στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Τραμπ για τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Μάιο πέταξε στο Πεκίνο με το Air Force One ως μέλος της επιχειρηματικής αντιπροσωπείας που συνόδευε τον Τραμπ στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα.

Ανάμεσα στους μεγάλους δωρητές

Συνέχισε επίσης να δίνει χρήματα σε Ρεπουμπλικανικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων δωρεών πολλών εκατομμυρίων δολαρίων σε μεμονωμένους υποψηφίους και συντηρητικές πολιτικές ομάδες. Ο Μασκ, ο οποίος δαπάνησε περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια υποστηρίζοντας τον Τραμπ και άλλους Ρεπουμπλικάνους στις εκλογές του 2024, έχει δωρίσει τουλάχιστον 90 εκατομμύρια δολάρια για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση των αρχείων της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο σκοπός του έργου είναι να «κοιτάξει δημιουργικά το μέλλον και να εντοπίσει τους τομείς που πρέπει να κατακτήσουμε και τις δυνατότητες που πρέπει να κατακτήσουμε». Τα μέλη του έργου θα περιλαμβάνουν επιλεγμένους ηγέτες του ιδιωτικού τομέα και ειδικούς σε θέματα καινοτομίας, ακαδημαϊκά και πολιτικά οικοσυστήματα. Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή να ολοκληρωθούν και να υποβληθούν τα ευρήματα του Project Meridian εντός 120 ημερών.

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